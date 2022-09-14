مشکل تنش آبی در ۱۶ هزار روستای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان روز چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار کرد: رعایت الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری از سیاست‌های جدی دولت است.

وی افزود: در شورای عالی آب اولین مصوبه این بود که اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای و استانی، برای مصارف غیرشرب ممنوع است.

وزیر نیرو تصریح کرد: طرح‌های بین حوضه‌ای انتقال آب به صورت محدود و صرفاً برای تأمین آب شرب است.

محرابیان ادامه داد: اگر طرح جدیدی قرار است شروع شود، ملاحظات بسیار زیادی باید در نظر گرفته و حقوق مردم نیز باید رعایت شود.

وی عنوان کرد: اجرای طرح‌های انتقال آب را نیازمند سه اصل عدالت، شفافیت و رعایت قانون دانست. در صورت تخصیص و انتقال آب از سدها، اولویت باید با کشاورزان در مبدا باشد.

وزیر نیرو بر لزوم شفافیت در اجرای طرح تخصیص آب از سدها و اطلاع مردم از حقوق خود تأکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم، در نظام مدیریت آب تحول اساسی ایجاد می‌کنیم و در بحث انتقال آب بین حوضه‌ای، تخصیص‌ها شفاف و دقیق خواهد بود.

محرابیان تاکید کرد: در حوزه تخصیص آب، رعایت قانون یک اصل است و در همین راستا، در نقاطی که به قانون توجه نشده، لایحه تدوین خواهیم کرد.

وی به تنش آبی در ۱۶ هزار روستای کشور اشاره کرد و گفت: برای حل این مسئله طرحی با مجلس شورای اسلامی پیش بردیم و اعتبار آن در قالب طرح جهاد آبرسانی تأمین شد.

وزیر نیرو اذعان کرد: در بحث آبرسانی روستایی نسبت به استانداردها خیلی عقب هستیم.

محرابیان اظهار داشت: یکی از مصوبات جلسه امروز این خواهد بود که تمام روستاهای شهرستان بیجار که مشکل کمبود آب دارند، در اولویت اجرای طرح جهاد آبرسانی قرار می‌گیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نوبت حل مشکل آب شرب این روستاها شروع می‌شود تا در سال‌های آینده شاهد رفع این مشکل برای همیشه باشیم.