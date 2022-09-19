نامزدهای جایزه مدیسی و فمینا فرانسه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکتوالیته، هیأت داوران جایزه مدیسی فرانسه ۱۵ رمان فرانسوی و ۱۲ رمان خارجی را در دو بخش این جوایز برای سال ۲۰۲۲ معرفی کردند.

ویرژینی دپانت که در انتخاب‌های گنکور، رنودو و فمینا غایب بزرگ امسال بود، در فهرست مدیسی جای گرفته است.

در بخش بهترین رمان‌های فرانسوی سال این اسامی جای گرفته‌اند:

کلر باگلین برای «داخل خانه»، امانوئل بایاماک تام برای «ساعت سیزدهم»، دیتی دیالو برای «دو ثانیه‌های سوزان»، ویرژینی دپانت برای «احمق عزیز»، کلودی هانزتیگر برای «سگی روز میز من»، ویکتور جستنی برای «مرد رقصنده»، تریستان جردیس برای «سرزمین سایه‌ها»، کلوئه کورمان برای «تقریبا خواهران»، اما مارسانت برای «مادر زودگذر»، کاترین میله برای «آغاز»، پولینا پاناسنکو برای «زبان خود را نگه دار»، اولیویا روزنتال برای «میمونی در پنجره من»، مونیکا سابولو برای «زندگی پنهان»، آن سر برای «بانوی سالخورده عزیز ما» و آن سوفی سوبیلیا برای «همسر».

در بخش بهترین رمان خارجی ترجمه شده به زبان فرانسوی در یک سال اخیر نیز این آثار به فهرست راه یافته‌اند:

«اسرار قدرت مافوق بشر» نوشته آلیسون بچدل از آمریکا، «زمان‌های بد» نوشته ماریا سونیا کریستوف از آرژانتین، «سرخوشی» نوشته الین کولهد از سوئد، «رکوئیم» نوشته جیردیر الیسون از ایسلند، «صخره سفید» نوشته آنا هوپ از انگلیس، «زنبورهای خاکستری» نوشته آندری کورکوف از اوکراین، «شهر زندگان» نوشته نیکولا لاژیوایا از ایتالیا، «بررسی شب» نوشته لیلا موتلی از آمریکا، «ما آلمانی‌ها» نوشته الکساندر استاریت از اسکاتلند، «به یاد خاطره» نوشته ماریا استپانووا از روسیه، «جادوگر» نوشته کالم توییبین از ایرلند، «زندگینامه تدی» نوشته الن اس.وایس از آمریکا.

۱۱ اکتبر در مرحله بعدی از این میان راه‌یافتگان به دور بعدی معرفی و نامزدهای دور اول جایزه کتاب غیرداستانی نیز انتخاب می‌شوند.

۸ نوامبر برندگان نهایی این جایزه تعیین می‌شوند.

جایزه فمینا نیز ۱۶ رمان را در اولین دور انتخاب خود معرفی کرد. در این فهرست ۲ اثر با فهرست گنکور و رنودو مشترک است.

نامزدهای این جایزه در بخش بهترین رمان فرانسوی عبارتند از:

«دل راضی نمی‌شود» نوشته گرگوار بویلیه، «مخترع» نوشته میگل بونفوی، «لانگ ایلند» نوشته یتری کلرمون، «ما گرگ بودیم» نوشته ساندرین کولت، «زندگی سریع» نوشته بریژیت ژیرو، «آخرین اثر خودش» نوشته سیبل گریمبر، «سگی سر میز من» نوشته کلودی هانزینگر، «وقتی درخت می‌افتد» نوشته اوریان ژانکو گالیانی، «خواهر کوچولو» نوشته مای نیمیه، «یافتن پناهگاه» نوشته کریستوف ونو-دیت.بیوت، «زبانت را نگاه دار» نوشته پلویانا پاناسنکو، «تائورمینا» نوشته ایو راوه، «جی‌پی اس» نوشته لوسی ریکو، «میمونی در پنجره من» نوشته الیویا روزنهال، «ساعت پرنده» نوشته ماد سیمونوت، «عروس» نوشته آن سوفی سوبیلیا.

در بخش بهترین رمان‌های خارجی نیز این آثار جای گرفته‌اند:

وایولا آدرون برای «انتخاب» از ایتالیا، «اوه، کماندا» نوشته راسل بنکس از آمریکا، «ارواح من و خودم» نوشته گابریل بیرن از ایرلند، «غیبت‌های نقشه‌نگار» نوشته میا کوتو از موزامبیک، «اعتیاد» نوشته ریچل کوزک از بریتانیا، «شیرینی آب» نوشته نیتن هریس از آمریکا، «۳۴ سپتامبر» نوشته آنگلیکا کلوسندورف از آلمان، «زنبورهای خاکستری» نوشته آندری کورکوف از اوکراین، «ترسو» نوشته جرد مک‌گینس از آمریکا، «ستاره ۱۱۱» نوشته لوتس اشتایلر از آلمان، «ما آلمانی‌ها» نوشته آلکساندر استاریت از اسکاتلند، «به یاد خاطره» نوشته ماریا استپانووا از روسیه، «زندگی واقعی» نوشته برندون تیلور از ایرلند، «جادوگر» نوشته کالم توییبین از ایرلند، «یک گذشته‌نگر» نوشته خوان گابریل واسکز از کلمبیا، «به سوی بهشت» نوشته هانیا یاناگیهارا از آمریکا.

برندگان فمینا ۷ نوامبر معرفی می‌شوند.