تامین نوشت افزار دغدغه خانواده ها/ نمایشگاه پاییزه یاسوج فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، با فرا رسیدن ماه مهر، تأمین نوشت افزار توسط خانواده‌ها برای دانش آموزان با سختی‌هایی مواجه شده است.

گرانی و تورم دست در دست هم داده تا کهگیلویه و بویراحمد با چالشی به نام قیمت بالا به استقبال مهر مدارس برود.

استانی که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران طی شش ماهه گذشته هر بار در صدر استان‌های دارای تورم قرار گرفته، با نزدیکی به بازگشایی مدارس موج‌های گرانی نوشت افزار را نیز به خود می بیند.

با افزایش تقاضا، قیمت نوشت افزار نیز سیر صعودی در پیش گرفته است.

بر اساس بازدید میدانی خبرنگار مهر از بازار، گرانی مهمترین دغدغه خانواده‌ها در خرید نوشت افزار است.

در یک بررسی از سطوح مختلف قیمت‌ها با در نظر گرفتن کیفیت و جنس، ارزان‌ترین قیمت تمام شده برای شروع به فعالیت یک دانش آموز بین ۳۸٠ تا ۹٠٠ هزار تومان است.

این موضوع فارغ از تهیه کیف، کفش و لباس فرم مدارس بوده و حداقل قیمت‌ها نیز برای نوشت افزار لحاظ شده است.

همچنین کیفیت محصولات نیز در این تفاوت قیمتی دخیل است.

گرانی قیمت‌های بازار، مردم را به سمت نمایشگاه‌های پاییزه سوق داده است.

نایب رئیس اتاق اصناف یاسوج با اشاره به فعال سازی نمایشگاه پاییزه، گفت: با هدف کنترل قیمت‌ها، نمایشگاه پاییزه در یاسوج آغاز به کار کرد.

اسکندر روزبهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این فصل تقاضا به ویژه در بحث نوشت افزارها افزایش پیدا می‌کند که کنترل قیمت‌ها ایجاد تنوع و بازار رقابت محور و تنظیمی را طلب می‌کرد.

روزبهی اظهار داشت: با قیمت‌هایی تا ۲۰ درصد پایین‌تر از بازار هدف گذاری بهبود قدرت خرید در قالب این نمایشگاه انجام شده است.

روزبهی گفت: این نمایشگاه تا چهارم مهر ماه در بازار جدید یاسوج فعال است.