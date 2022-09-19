کیت های خانگی تست کووید در مورد اومیکرون کمتر موثرند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان هلندی گزارش می‌دهند که تنها یکی از سه آزمایش آنتی ژن سریع که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد، استانداردهای سازمان جهانی بهداشت را از لحاظ درستی و صحت دارا هستند.

برای این مطالعه، محققان تقریباً ۶۵۰۰ نفر را با علائم کووید که به یکی از سه سایت آزمایش در هلند بین اواخر دسامبر تا اوایل فوریه مراجعه کردند، آزمایش کردند.

همه شرکت کنندگان در محل آزمایش تحت آزمایش PCR قرار گرفتند. آزمایش‌های PCR در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل می‌شوند و به دنبال مواد ژنتیکی کروناویروس می‌گردند.

سپس از بیماران خواسته شد تا ظرف سه ساعت پس از ویزیت در محل آزمایش، یک آزمایش آنتی ژن سریع در خانه انجام دهند. تست‌های آنتی ژن به دنبال آنتی بادی‌هایی هستند که بدن برای مبارزه با کووید تولید می‌کند. آنها نسبت به تست‌های PCR دقت کمتری دارند اما نتایج فوری را ارائه می‌دهند.

محققان دریافتند که حساسیت آزمایش آنتی ژن سریع، با تبدیل شدن اومیکرون به سویه غالب کاهش یافته است.

محققان تاکید دارند افراد مبتلا به علائم کووید نباید به نتیجه منفی خودآزمایی اعتماد کنند. در عوض، مردم باید به اقدامات پیشگیرانه عمومی برای محافظت از اطرافیان خود پایبند باشند.