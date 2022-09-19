محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخاب کارلوس کی روش برای بازگشت به نیمکت تیم ملی ایران را هوشمندانه توصیف کرد. مدافع تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به لیست بازیکنان تیم ملی ایران، انتخاب‌های او را بهترین دانست. آگاهی از فیزیک فوتبالیست‌های ایرانی و روحیه هیجانی آنها را مهم‌ترین علت پیشرفت تیم با حضور کادر فنی جدید تیم ملی ایران دانست.

اسکوچیچ خوب بود اما…

نصرتی در ابتدای صحبت‌هایش درباره برکناری دراگان اسکوچیچ صحبت کرد و گفت: من فکر می‌کنم اسکوچیچ از خودش نام نیک به جای گذاشت اما واقعاً در حد نیمکت تیم ملی ایران در جام جهانی نبود. دنیای فوتبال، حرفه‌ای تر از مسائل احساسی است و نباید دل نشکستن را فدای موفقیت تیمی کنیم که چشم یک ملت به آن است.

انتخاب کی روش هوشمندانه بود

او درباره انتخاب کارلوس کی روش از سوی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: کی روش بهترین گزینه برای تیم ملی ایران بود. او یک مربی حرفه‌ای و کاریزماتیک است. رختکن تیم ملی غیر قابل مهار شده بود و اگر با وضعیت قبلی ادامه می‌دادیم مشکلات بدتری سراغ تیم می‌آمد. جام جهانی جایی نیست که شما اسیر حاشیه شوید. هر آنچه در جام جهانی به عنوان نتیجه ثبت می‌شود نماد فوتبال ملی می‌شود.

نصرتی یادآور شد: کی روش تمام جزئیات را کاملاً یاد گرفته است. او نه تنها به واقعیت‌های فوتبال ایرانی و فیزیک بازیکن ایرانی کاملاً آگاه است بلکه از لحاظ ذهنی نیز می‌داند او به چه چیزهایی فکر می‌کند. هیجان فوتبالیست ایرانی را می‌شناسد و می‌داند چطور باید نقاط ضعف و قوت او را پوشش دهد. انتخاب او هوشمندانه بود و قطعاً آثار بهتری در ادامه راه خواهد گذاشت.

مردم هم امیدوار شدند

مربی فوتبال ایران درباره امیدواری اهالی فوتبال به نتایج تیم ملی ایران مقابل انگلیس، آمریکا و ولز گفت: من فکر می‌کنم سخت‌ترین رقیبان را پیش رو داریم. آنها بهترین‌های فوتبال دنیا هستند. انگلیس مدعی کسب قهرمانی است و آمریکا هم یکی از بهترین نسل‌های خودش را راهی مسابقات می‌کند. ولز را هم اصلاً نباید دستکم بگیریم. آنها سرعت و فیزیک بدنی خاصی دارند که می‌تواند فوتبال ما را تحت تأثیر خودش قرار دهد. با این وجود فکر می‌کنم با توجه به تغییراتی که در کادر فنی ایجاد شده است مردم هم امیدوارتر از همیشه هستند.

کی روش و لجبازی؟!

نصرتی درباره بازیکنان دعوت شده به اردوی اتریش تصریح کرد: کی روش نشان داد اهل لجبازی نیست. او نگاه شخصی را کاملاً کنار گذاشته و همه چیز را از دید خودش و در غالب تیمی می‌سنجد. حالا بازیکنان هم می‌دانند باید جایگاه واقعی خود را حفظ کنند. خیلی‌ها می‌گفتند امثال شجاع خلیل زاده را به خاطر مصاحبه‌هایی که قبلاً کرده است به راحتی کنار می‌گذارد اما نشان داد اینگونه رفتار نمی‌کند و دنبال خودنمایی نیست. کی روش غالب تیمی را فدای رفتارهای گذشته یک بازیکن جوان نمی‌کند.

خلیل زاده باید خودش را ثابت کند

نصرتی ادامه داد: حالا بازیکنانی همچون شجاع خلیل زاده باید توانمندی‌های خود را به رخ کی روش بکشند. قطعاً برای شخصی مثل کی روش و سابقه‌ای که نشان داده هیچ اسم و رسمی اهمیت ندارد. بازیکنان تیم ملی باید باز هم نشان دهند لایق پوشیدن پیراهن این تیم در بزرگترین بازی‌های دنیا هستند. شجاع نشان داده است چقدر تلاش می‌کند و در کنار کنعانی زادگان بهترین‌های تیم ملی بودند اما باید خودشان را در فرم ایده آل حفظ کنند.