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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۱۴

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

رفع تصرف بیش از ۱۴هزار متر مربع از اراضی ملی در رستم آباد رودبار

رفع تصرف بیش از ۱۴هزار متر مربع از اراضی ملی در رستم آباد رودبار

رشت- فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به آزادسازی بیش از ۱۴ هزار متر مربع از اراضی ملی در رستم آباد رودبار گفت: دو نفر با تشکیل پرونده برای طی کردن مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزالله ملکی شامگاه یکشنبه در گفتگو با بخش خبر شبکه باران پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد با متخلفان و مجرمان را از اولویت‌ها نیروی انتظامی عنوان و اظهار کرد: حفظ اراضی ملی نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از تصرف اراضی ملی در شهر رستم آباد گفت: بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

فرمانده انتظامی گیلان ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی استان گیلان ضمن هماهنگی قضائی با کارشناسان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در بازدید از این زمین مشخص شد ۱۴ هزار و ۳۶۸ متر مربع از اراضی ملی در این شهر توسط ۲ نفر تصرف شده است، اضافه کرد: این افراد به صورت غیرقانونی با سیم خاردار زمین را محصور کرده بودند.

سردار ملکی با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه اضافه کرد: در این راستا متهمان ۴۶ و ۵۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی به رفع تصرف و جمع‌آوری همه آثار تجاوز با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این اراضی را ۷۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی گیلان اضافه کرد: زمین‌خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره‌مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف زمین و منابع طبیعی می‌کنند که برای مقابله با این مشکل، همکاری همه مردم و دستگاه‌ها الزامی است.

کد مطلب 5592851

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