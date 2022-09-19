به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، منصور انبیاء در نخستین روز از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیس و هیات رئیسه دانشگاه با حضور در چند دانشکده، از روند برگزاری کلاس‌ها بازدید کردند.

انبیاء در بازدید خود با تاکید بر اینکه از ویژگی‌های دانشگاه علم و صنعت ایران، داشتن سرمایه انسانی ارزشمند و ممتاز است، گفت: یکی از مهمترین دلایل توفیقات این دانشگاه، اهمیت آن به نظم است و امیدوارم از همین ابتدا با نظم در همه کلاس‌ها حضور پیدا کنید.

رئیس دانشگاه علم و صنعت، علت حضور خود در این بازدید را خیر مقدم گفتن به دانشجویان اعلام کرد و خطاب به دانشجویان گفت: شما از افتخارات ما و کشور هستید و من امیدوارم با موفقیت کامل، آنگونه که جامعه شما را پذیرا است، امور آموزش و پژوهش و فناوری را به پیش برید.

وی، با اشاره به تصمیم وزارت علوم بر برگزاری صد در صد حضوری کلاس‌ها گفت: مقررات اعلام شده این است که از همین امروز، برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری باشد. البته معنایش این نیست که ما بستر آموزش مجازی را کنار بگذاریم.

انبیاء تصریح کرد: ضمن تاکید بر لزوم تغییر روندهای آموزشی دانشگاه، منطبق بر ملزومات دانشگاه‌های نسل سوم، گفت: اعتقادم این است کلاس حضوری باعث می‌شود پختگی، مهارت، ورزیدگی و یادگیری بیشتری حاصل شود.

وی گفت: آموزش حضوری، جایگزین ندارد و ما از بستر آموزش مجازی که در دوران شیوع کرونا در دانشگاه علم و صنعت ایران، پیشتر و بهتر از همه دانشگاه‌های کشور فراهم شد، برای انواع جلسات، سخنرانی‌ها، حل مساله و دیگر موارد یادگیری و مهارت‌افزایی که امکان آن برای کلاس حضوری فراهم نیست، استفاده خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علم و صنعت و هیات همراه با حضور دکتر سعیدی (معاون دانشجویی) از سلف دانشجویی، آشپزخانه و انبار مواد غذایی نیز بازدید و با دانشجویان گفت و گو کرد.