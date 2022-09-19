تیم ووشو دانشجویان عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، مسابقات ووشو جام‌جهانی ورزش‌های رزمی دانشجویان جهان از ۲۸ شهریورماه الی ۳ مهرماه در کشور ترکیه برگزار می‌شود و تیم ووشو دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نماینده کشورمان امروز (دوشنبه) تهران را به مقصد کشور ترکیه محل برگزاری این رقابت‌ها ترک کرد.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

تالو:

محمد علی مجیری، طاها بدیعی و منیرپناهی

ساندا:

شجاع پناهی، حمیدرضا سهندی، علی خورشیدی و محنا رحیمی

اسامی اعضای کادر فنی به شرح زیر است:

علی دهقان، سرمربی ساندا

علیرضا بهرمن، سرمربی تالو

دکتر محمد فشی مربی بدنساز

داود باقری سرپرست

همچنین با رایزنی فدراسیون ووشو و به دعوت فدراسیون بین‌المللی ووشو عباس حبیب‌پور و اکبر صفری به عنوان داور مسابقات در این رویداد حضور خواهند داشت.