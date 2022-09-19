حذف ۲ هزار رشته محل پیام نور طی دوسال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور صبح امروز در نشست خبری که در محل سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره رشته‌های بدون متقاضی این دانشگاه که منجر به حذف شدن آنها شده است گفت: طی دوسال گذشته براساس شاخص‌هایی، 2 هزار رشته محل این دانشگاه حذف و ۴۰۰ رشته محل جدید ایجاد شده است.

وی درباره شهریه این دانشگاه گفت: شهریه دانشجویان پیام نور یک چهارم دانشگاه‌های دیگر است.

تقی زاده در پاسخ به مهر درباره افزایش شهریه این دانشگاه برای سال تحصیلی جدید گفت: افزایش شهریه ما در استان‌های مختلف در نوسان است در استان تهران به عنوان مثال ۳۸ درصد در برخی مناطق ۳۰ درصد است، اما این میزان افزایش با توجه به شهریه مبلغ قابل توجهی نیست. ۳۰ درصدی که عنوان شد حدود ۲۰۰ هزارتومان افزایش در شهریه دانشجویان نسبت به سال گذشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: پذیرش این دانشگاه در سه مقطع برگزار می‌شود و دوره‌های این دانشگاه در مقطع دکتری حضوری است.

وی با اشاره به برگزاری تعدادی از دوره‌های این دانشگاه به صورت الکترونیکی، گفت: در کارشناسی ۶ جلسه و در کارشناسی ارشد ۸ جلسه کلاس‌های این دانشگاه به صورت حضوری برگزار می‌شود و حضور دانشجویان در این کلاس‌ها حضوری نیست، محل آزمون‌ها هم به درخواست دانشجویان است و دانشجویان می‌توانند هر جا که راحت‌تر باشند آزمون خود را بدهند.

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر اینکه تمام سرفصل‌های این دانشگاه کشوری و سراسری است، گفت: بخش زیادی از پذیرفته‌شده‌های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از فارغ التحصیلان این دانشگاه است، ولو اینکه در منطقه محرومی درس خوانده باشد.

وی با اشاره به احیا و بازگشت ۲۵ واحد دانشگاه پیام نور بر اساس درخواست مردمی، گفت: هرچند که در ۲ سال گذشته ۱۲۵ واحد دانشگاه پیام نور ادغام شده اما مردم خواستار حضور و فعالیت این دانشگاه هستند.

تقی زاده با بیان اینکه دو سوم فعالیت دانشگاه پیام نور به رشته‌های علوم انسانی اختصاص دارد، گفت: رشته‌های باقی مانده دیگر، رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه هستند.

وی با اشاره به تولید الکترونیکی منابع درسی در دستور کار دانشگاه پیام نور قرار دارد، گفت: این دانشگاه سعی دارد منابع علمی را به گونه‌ای در اختیار دانشجویان قرار دهد که توانند به راحتی زمان خود را مدیریت کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به رتبه ۱۴۱۶ این دانشگاه در رتبه بندی بین المللی، گفت: این دانشگاه ۹۱۰ پله ارتقا را با ثبت آثار پژوهشی اساتید طی یک سال گذشته داشته است.

وی با اشاره به دیپلماسی علمی و جایگاه ویژه آن، به استقرار دبیرخانه شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ۵۷ کشور در دانشگاه پیام نور خبر داد.

تقی زاده به صدور مجوز احداث پیام نور در کشورهای سوریه، عراق و لبنان اشاره کرد و گفت: واحدهای ۳ استان کشور هم مجوز جذب دانشجوی خارجی را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به طرح دانشگاه باز، گفت: دانشگاه باز فعلاً در کشور وجود ندارد، براساس فعالیت این دانشگاه، دانشجو می‌تواند در هر زمانی که برایش مقدور بود انتخاب واحد کند و آزمون دهد و در قید و بند زمان‌بندی دانشگاه نباشد.