به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در همایش ملی سلامت پسته با اعلام این مطلب گفت: یکی از جنبش‌های نرم‌افزاری در سازمان حفظ نباتات کشور، اتصال بستر الکترونیکی ما با این کشورها در راستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی است و در این بستر مشخص می‌شود کدام محصول توسط چه کسی و با چه شرایطی تولید می‌شود.

شاهپور علایی‌مقدم افزود: امروزه در دنیا، نگاه به بستر تولید است و محصولات باید شناسنامه داشته باشند و میزان مبارزه با بیماری‌ها و عوامل خسارت‌زا با آفتکش‌ها به طور کاملاً شفاف باید در بستر سامانه‌ای مشخص باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دو سامانه در بستر فناوری و تحت وب در سازمان حفظ نباتات کشور راه‌اندازی شده که هم گواهی سلامت و هم راستی‌آزمایی گواهی‌ها در این بستر انجام می‌شود.

علایی‌مقدم با بیان این که در سال گذشته برای ۱۶۰ هزار تن پسته، گواهی بهداشتی صادر کرده‌ایم، تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال برای ۲۱ هزار تن پسته گواهی بهداشتی صادر شده که برای ما یک هشدار است و باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود و ببینیم چه حمایت‌ها و استراتژی برای ارتقای کمی و کیفی این محصول اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به این که در باغات پسته کشور با ۱۷ آفت، ۴ بیماری و ۱۴ مورد علف هرز مبارزه می‌شود، اظهار داشت: ما باید به سمت آفتکش‌های کم‌خطر حرکت کنیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور اذعان داشت: سبد آفتکش‌ها در حوزه پسته، غنی است به طوری که ۳۹ آفتکش شیمیایی و ۸ آفتکش بیولوژیک در سبد آفتکش‌های محصول پسته وجود دارد.

وی با اشاره به این که ۸۷ درصد سموم مورد استفاده در باغات پسته در گروه کم‌خطر هستند، گفت: متوسط مصرف سموم در باغات پسته کشور سالانه ۱۵۰۰ تن است.

علایی مقدم درباره تولید پسته در کشور خاطرنشان کرد: ایران با تولید ۳۸۶ هزار تن پسته از ۴۲۴ هزار هکتار باغات بارور، نخستین کشور به لحاظ سطح زیر کشت این محصول می‌باشد.

وی با اشاره به اهمیت تولید پسته در کشورهای جهان از نظر ارزآوری اظهار داشت: بر اساس گزارش فائو، سطح بارور باغات پسته در جهان از ۵۲۰ هزار هکتار در سال ۲۰۱۰ به یک میلیون و ۹۲ هزار هکتار در سال ۲۰۲۰ و میزان تولید از ۷۱۸ هزار تن به یک میلیون و ۳۲۲ هزار تن رسیده که حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد پسته یک محصول ارزآور برای کشورهای دنیا است و می‌تواند اقتصاد کشاورزی و تراز تجاری کشورها را بهبود بخشد.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درهمین حال افزود: سطح باغات پسته ایران نیز از ۲۸۸ هزار هکتار در سال ۲۰۱۰ به ۴۲۴ هزار هکتار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: اگر ما به طور علمی و فنی به محصول پسته نگاه نکنیم به طور قطع کشورهای دیگر از نظر تولید و کیفیت جای ایران را در این حوزه می‌گیرند.

علایی مقدم درباره روند تغییرات ارزشی صادرات پسته در جهان نیز اظهار داشت: بر اساس گزارش فائو، صادرات این محصول از دو میلیارد و ۵۴۸ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به سه میلیارد و ۱۳۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

وی با اشاره به چالش‌ها در حوزه تولید پسته در ایران گفت: عدم رعایت بهداشت باغ‌ها، انتخاب ارقام، تغییرات اقلیم، نداشتن پرونده بسترهای تولید، فقدان زنجیره کامل تولید و افزایش مایکوتوکسین‌ها در مراحل پس از برداشت از جمله چالش‌های این حوزه هستند.