مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه روز چهارشنبه چهارم شهریورماه در شهرستان قصرشیرین مستقر می‌شود و آماده دریافت خون از شهروندان واجد شرایط خواهد بود.

وی افزود: اهدای خون اقدامی انسان‌دوستانه است که می‌تواند مستقیماً در نجات جان بیماران نیازمند به خون و فرآورده‌های خونی مؤثر باشد و همراهی مردم در این زمینه نقش مهمی در تأمین ذخایر خونی استان دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان قصرشیرین دعوت کرد با حضور در محل استقرار تیم سیار اهدای خون، در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کنند و گفت: حضور هر یک از اهداکنندگان می‌تواند امیدی برای بیماری باشد که برای ادامه روند درمان خود به خون سالم نیاز دارد.

میرزاده عنوان کرد: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در قصر جدید، مجتمع اداری انتقال خون جنب فرمانداری مستقر خواهد بود و پذیرش اهداکنندگان در این محل انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت مستمر مردم در اهدای خون خاطرنشان کرد: نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است و ذخایر خونی باید به صورت مستمر تأمین شود؛ بنابراین اهدای خون تنها یک اقدام مقطعی نیست و تداوم حضور اهداکنندگان اهمیت زیادی دارد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان از مردم نیک‌اندیش قصرشیرین خواست با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران سهیم شوند و با اهدای بخشی از خون خود، هدیه‌ای از جنس زندگی به بیماران نیازمند اهدا کنند.