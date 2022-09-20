تاکید رئیسی بر دو شرط توافق پایدار/ پیشنهادات ماکرون برای مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان که برای شرکت در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز (سه شنبه) با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار و گفتگو کرد.
رئیسی در این دیدار با تأکید بر اینکه ایران آماده دستیابی به یک توافق عادلانه و پایدار است، لازمه حصول این توافق را تضمینهای اطمینانبخش و بسته شدن پروندههای پادمانی ایران خواند و گفت: سطح همکاریها و روابط ایران و فرانسه قابل ارتقا است، ضمن اینکه اروپا باید در عمل نشان دهد که سیاستهای آن مستقل است و تابع خواست و سیاست آمریکا نیست.
رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به خروج آمریکا از برجام و نقض تعهدات آن، و همچنین عمل نکردن اروپاییها به تعهدات خود به منظور انتفاع اقتصادی ایران از توافق، افزود: با وجود خروج یکجانبه آمریکا از توافق و خسارات ناشی از آن، خواسته جمهوری اسلامی برای دریافت تضمینهای اطمینانبخش یک خواسته کاملاً معقول و منطقی است.
رئیسی، مفتوح ماندن پروندههای ایران در آژانس را مانع جدی دستیابی به توافق برشمرد و گفت: رویکرد آژانس به مسائل باید فنی و به دور از فشارها و القائات دیگران باشد و ما معتقدیم بدون مختومه شدن پروندههای ایران، دستیابی به توافق امکانپذیر نیست.
رئیسی با انتقاد از درخواست قطعنامه شورای حکام علیه ایران بوسیله سه کشور اروپایی همزمان با مذاکرات هستهای، این رویکردها را غیرسازنده و موجب پیچیدهتر شدن مسائل دانست و افزود: آژانس انرژی اتمی با نظارت و بازرسیهای خود ۱۵ بار به طور رسمی به اینکه فعالیتهای ایران بر اساس تعهدات و به دور از انحراف است، اذعان کرده است.
رئیسجمهور کشورمان رویکرد دوگانه آژانس به فعالیتهای مخرّب هستهای رژیم صهیونیستی را نشانهای از سیاستزدگی برشمرد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیتهای منطقهای ایران را صلحآفرین و عامل جلوگیری از سرایت تروریسم به اروپا خواند و گفت: اینکه امروز در فرانسه با آرامش انتخابات برگزار میکنید به علت تلاشهای جمهوری اسلامی برای نابودی تروریسم در منطقه است.
در این دیدار ماکرون پیشنهادهایی برای مذاکرات جاری مطرح کرد و اذعان کرد: این یک واقعیت است که در شرایطی که آژانس، عمل به تعهدات از طرف ایران را به طور کامل اعلام کرد، آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و طرفهای اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود مبنی بر استفاده ایران از منافع اقتصادی توافق عمل کنند.
رئیسجمهور فرانسه استمرار کار برای پیشرفت در توافق هستهای را لازم دانست و گفت: ایران و آژانس با همکاری یکدیگر قادر به حل پروندههای موجود هستند و ما در این زمینه فشار سیاسی به آژانس وارد نخواهیم کرد.
ماکرون با دعوت از رئیسجمهور کشورمان برای سفر به فرانسه افزود: میتوانیم بر روی گسترش روابط دوجانبه و مسائل اقتصادی و منطقه همکاریهای خود را افزایش دهیم.
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