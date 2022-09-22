از گردهمایی بانوان فرهیخته تا تعامل اهالی هنر با هیئت

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در ماه گذشته برنامه‌های مهمی با عناوین برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهاد تبیین، دوره آموزش مجازی سبک زندگی حضرت زینب (س)، برپایی کارگاه آموزش پرده‌خوانی ویژه جامعه بانوان مبلغ و مداح، تحلیل گفتمان وصیت‌نامه شهدا با محوریت عفاف و حجاب، نشست هم اندیشی بانوان فرهیخته، نشست کمیته برگزارکننده گردهمایی مدافعان حریم خانواده با موضوعیت عفاف و حجاب با مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، برگزاری مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «چهار گفتار» را در دستور کار خود داشت که در ادامه به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

طلاب در کنار دروس حوزه مهارت پیاده‌سازی آموزه‌های دینی را بیاموزند

به دنبال تاکید مدیریت اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر فعال کردن کنشگری بانوان در عرصه جهاد تبیین، سومین کارگاه آموزشی جهاد تبیین، دوم شهریور با حضور حجت‌الاسلام عباس نصیری‌فرد، محقق و مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی ویژه بانوان مبلغ شبکه‌ساز در اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شد.

نصیری‌فرد با تأکید بر این‌که باید آموزش و پرورش را دریابیم و خانواده‌ها در رابطه با معلمان، مطالبه‌گری داشته باشند، گفت: یکی از مسائلی که در حوزه جهاد تبیین باید مورد توجه قرار گیرد، شبهاتی است که نسبت به شهدا، انقلاب اسلامی و غیره مطرح است و تکلیف ما در برابر شبهات این است که استانداردهای اصلی آموزه‌های دینی را بدانیم و برای پیاده‌سازی آن‌ها مهارت کسب کنیم، درواقع طلاب باید این مهارت‌ها را در کنار آموزش دروس حوزه بیاموزند.

وی با بیان این که جهاد تبیین فقط مربوط به حفظ انقلاب اسلامی نیست و دین، مذهب و مبانی خانواده را هم شامل می‌شود، اظهار کرد: هرگاه شبهه‌ای مطرح می‌شود، با توجه به سه سطح سنی کودک، نوجوان و جوان، ابتدا باید بررسی شود مخاطب در چه سطح سنی قرار دارد و برای پاسخگویی باید از تکنیک‌هایی برای رفع شبهه استفاده کرد.

تعامل اهالی هنر با هیئت در احیای هنر پرده‌خوانی

پرده‌خوانی، یکی ازهنرهای نمایشی پیرامون شرح حال و سیره اولیا دین است که بر اساس تصاویر منقوش بر پرده‌های بزرگ اجرا می‌شود. با عنایت به ضرورت توجه به این موضوع با هدف بهره‌گیری هنر در تبلیغ اسلام، خاصه واقعه کربلا و معرفی مؤثر الگوی رفتاری زنان عاشورایی و با توجه به قدمت فرهنگی - هنری استان اصفهان در این عرصه و حضور اساتید برجسته این حوزه در این استان، اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی کارگاه آموزش پرده‌خوانی ویژه جامعه بانوان مبلغ و مداح را روزهای هشتم و نهم شهریورماه در بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهی استان اصفهان برگزار کرد.

این کارگاه آموزشی با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی اصفهان، کمیته بانوان ستاد اربعین و بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهی، به مدت دو روز از ساعت ۸ تا ۱۷ با حضور ۱۲۰ نفر از بانوان مبلغ و علاقه مند به هنر پرده‌خوانی در راستای تبیین جنبه‌های جهاد تبیین به منظور فراهم شدن جریان تبلیغی در زائران به عنوان سفیر اربعین در کل سفر و توان‌افزایی و هم‌آوردی توان‌های موجود در حوزه امور تبیینی مبلغات برگزار شد.

جایگاه عفاف و حجاب در وصیت نامه شهدای دفاع مقدس

اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی به منظور کشف زمینه‌ها و بافت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معرفتی که شهدا در آن قرار داشتند و متن وصیت‌نامه ها را نوشته‌اند، پژوهشی با عنوان تحلیل گفتمان وصیت‌نامه شهدا با محوریت عفاف و حجاب انجام می‌دهد.

مریم شمس، استاد دانشگاه، کارشناس امور بانوان و مسئول این پروژه درباره روند انجام این فعالیت پژوهشی گفت: به‌طور کلی ابتدا باید آمار شهدای دفاع مقدس را به دست بیاوریم و بعد اطلاعات موجود از جنبه‌های مختلف شامل درگیری با دشمن، جایگاه موقعیت شهدا، سال شهادت و ویژگی فردی شهدا از هم تفکیک شوند و بعد به چند محور بپردازیم، نخست اینکه محورهای اصلی وصیت نامه شهدا چه بوده و چه نشانه‌های ممتازی در این متون وجود دارد. وقتی عناصر وصیت‌نامه و محورهایی که مد نظر است در رابطه خاص با هم قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که شهدا در نظر داشتند چه معانی و مفاهیمی را تثبیت و چه مفاهیمی را رد کنند.

جلسات هم‌اندیشی به ساختارسازی فرهنگی منجر شود

اولین «نشست هم اندیشی بانوان فرهیخته» با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه بانوان با هدف بررسی و رفع مشکلات تبلیغ بانوان و ایجاد عرصه برای نقش‌آفرینی آن‌ها در ساحت تبلیغ و فرهنگ، برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد قمی طی سخنانی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست گفت: در این جلسه در نظر داشتیم، دستوری معین نشود و پیشنهادات و نظرات را آزاد بشنویم و با توجه به وظایفی که برای ما مشخص شده، بتوانیم برای جلسات بعد ظرفیت‌ها را بیشتر معرفی کنیم. لذا انتظار می‌رود با این هم‌اندیشی‌ها بتوانیم به نتایج خوبی در حوزه تبلیغ و ساختارسازی فرهنگی دسترسی پیدا کنیم.

در زمینه تبلیغ در حوزه بانوان به سرشاخه‌ها پرداخته‌ایم

الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان معتقد است که در زمینه تبلیغ در حوزه بانوان ما اغلب به سرشاخه‌ها پرداخته‌ایم تا به مسائل بنیادی، مورد دیگر این‌که بسترهای کافی برای موفقیت پیدا نکرده‌ایم، موضوع این است که ما ریشه‌ها را در نظر نمی‌گیریم و دائماً به مسأله عفاف و حجاب پرداخته‌ایم. آمارها نشان داده که به طرز عجیبی اعتماد به نفس دختران نسبت به پسران ضعیف است. ما متأسفانه معلول‌ها را پررنگ می‌کنیم اما به علت‌ها نمی‌پردازیم.

کمک به مادر و مادر یاوری

فروغ نیلچی‌زاده، استاد حوزه و دانشگاه نیز یکی از بحث‌ها در ارتباط با بانوان را کمک به مادر و مادر یاوری عنوان کرد و گفت: اگر قرار است مادران بیش از سه بچه داشته باشند، آیا سازمان تبلیغات در این زمینه طرح و برنامه‌ای دارد؟ جهاد تبیین و جهاد فرزندآوری در بحث فعالیت‌های جنگ نرم موضوعات جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عدم دقت، دغدغه و هوشمندی، یک جریان فراگیر است و تا وقتی که به یک درد عمیق تبدیل نشود به دنبال درمان نخواهیم رفت.

عرصه‌های تبلیغ مشخص شود

فائزه عظیم‌زاده اردبیلی، عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری وزارت علوم تأکید کرد: وقتی صحبت از سازمان تبلیغات اسلامی می‌شود، بهتر است کمی عملیاتی فکر کنیم و ببینیم واقعاً چه باید کرد، از منظر من معلم که ۳۶ سال است در دانشگاه تدریس می‌کنم، اولین کاری که به‌نظر می‌رسد باید برای نسل جدید انجام داد، این است که عرصه‌ها و ساحت‌های تبلیغ باید مشخص باشد و سازمان تبلیغات اسلامی باید مثل یک قرارگاه جهادی عمل کند، لذا پیشنهاد این است که عرصه‌های تبلیغ تبیین شود، تبلیغ دین در عین حال که جز لاینفک حیات بشری است اما آنچه امروز مهم است، ساحت فرهنگی، اقتصادی و ساحت‌های بومی و منطقه‌ای است.

خلاقیت هنری در اختیار گزاره‌های دینی قرار گیرد

حجت‌الاسلام مهدی نیلی‌پور، رئیس بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهی اصفهان طی سخنانی در آئین افتتاحیه دوره آموزش روایتگری و تعامل هنر در هیئت با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارائه معارف مهدویت گفت: ایشان می‌فرمایند: در معارف مهدویت به سمت ارائه معارف در قالب هنر بروید، اگر این کار با موفقیت انجام شود و این عشق و محبت را با نگاه عالمانه همراه کنید مرزها را در می‌نوردید. این مقوله مهم است و هرچه کار کنید جا دارد. آموزه‌های دین باید با ابزار هنر به جوانان منتقل شود تا جزئی از وجودشان شود. هالیوود ۱۷۰ فیلم آخرالزمانی ساخته، در مقابل ما چه آثاری ارائه کرده‌ایم؟ ما فقر هنرمند نداریم، فقر هنرمندی داریم و نتوانسته‌ایم از این پتانسیل موجود استفاده کنیم.

حجت‌الاسلام نیلی‌پور با تأکید بر این‌که اگر خلاقیت هنری در اختیار گزاره‌های دینی قرار گیرد، هنر دینی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: اتفاق‌هایی که در بنیاد مهدویت رخ داده اقدامات مردمی است و شما می‌توانید در شهر خود رقم بزنید. با توجه به اینکه پرده‌خوانی و نقالی همواره از سوی افراد مورد استقبال بوده اما پرده وجود نداشت که پس از بررسی محتواها پرده‌ای که مربوط به امام زمان (عج) است و مبلغان می‌توانند این پرده را در جلسات خانگی، مدارس و مساجد برده و به پرده‌خوانی بپردازند.

ترویج شعارهای تند و شبهه‌افکنی علیه مهدویت، دو راهبرد دشمن است

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان در دومین روز کارگاه آموزش روایت‌گری و تعامل هنر در هیئت که در بنیاد مهدویت و آینده‌پژوهی اصفهان برگزار شد، در باب ضرورت پرداختن به موضوع مهدویت، اظهار داشت: ترویج اعتقادات دینی به ضرر دشمنان اسلام است، بنابراین مبلغان مهدویت باید در هدفی که در پیش گرفته‌اند، استوار باشند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه امروز هجمه علیه مهدویت، از سوی دشمنان شدید است، تصریح کرد: دشمنان از دو طریق وارد عرصه مقابله با مهدویت شده‌اند، نخست شبهه‌افکنی که چهره خشنی از حضرت مهدی (عج) به نمایش می‌گذارند، دوم ترویج شعارهای تند است، مثل این که یمانی آمده است و دیگر باید ارتباط خود را با مرجعیت قطع کنید.

دعوت از اداره کل بانوان تبلیغات اسلامی برای مشارکت در گردهمایی مدافعان حریم خانواده

نمایندگان کمیته برگزارکننده گردهمایی مدافعان حریم خانواده با موضوعیت عفاف و حجاب، در نشست با مدیرکل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، خواستار مشارکت این اداره کل در برگزاری گردهمایی شدند.

اکرم حیدری، معاون امور بانوان قرارگاه جهادگران گمنام در رابطه با برگزاری گردهمایی مدافعان حریم خانواده با محوریت عفاف و حجاب، گفت: این گردهمایی از اول تا ششم مهرماه با همکاری آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی و اجتماعی ستاد کل سپاه، وزارت کشور، ستاد امر به معروف، سازمان تبلیغات اسلامی و نهاد رهبری در مشهد برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: قرار است ۱۲۰۰ نفر از فعالان شاخص حوزه عفاف و حجاب از کل کشور در این مراسم شرکت کنند. هر استان ۴۰ نفر سهمیه دارد و در این گردهمایی، هشت کارگاه تخصصی، پنج سخنرانی تبیینی، سه نمایشگاه با موضوعات «کارآفرینی و اشتغال‌زایی»، «کتاب» و «مدل‌سازی ایده‌های خوب و خلاقانه» که توسط گروه‌هایی که تاکنون شناخته نشده اند در کشور انجام شده است، از جمله برنامه‌های این گردهمایی است.

واکاوی سبک زندگی حضرت زینب (س) با رویکردی به قرآن و حدیث

دوره آموزش مجازی سبک زندگی حضرت زینب (س) به منظور تبیین ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) و بیان سبک زندگی این بانوی بزرگوار از سوی اداره کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی ویژه بانوان مبلغ شبکه‌ساز برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط برگزاری دوره می‌توانند به کانال @ nahzattabeen در پیام‌رسان ایتا مراجعه کنند و از طریق لینک https://panel1.mobasheran.org/user/register_courslist/55838 می‌توانند در دوره شرکت کنند.

مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «چهار گفتار» برگزار می‌شود

به همت اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، مسابقه کتابخوانی با محوریت کتاب «چهار گفتار» اثر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه‌الله تعالی از ۲۷ شهریور آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند به سایت nehzatepishraft.ir مراجعه کرده و یا عدد ۷ را به سامانه ۵۰۰۰۱۳۲۶ ارسال کنند.