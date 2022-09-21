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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۰

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات دوچرخه سواری اعلام شد

اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات دوچرخه سواری اعلام شد

صلاحیت مدیریتی ۱۰ نفر از کاندیداهای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری تأیید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون دوچرخه سواری، بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری انجام شد و ۱۰ نفر توانستند از این مرحله عبور کنند.

۱۷ نفر در انتخابات ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ثبت نام کرده بودند که پس از بررسی سوابق مدیریتی، در نهایت ۱۰ نفر تأیید شدند. اسامی این ۱۰ نفر که برای تأیید صلاحیت نهادهای نظارتی ارسال شده به شرح زیر است:

۱- رسول هاشم کندی اسدی
۲- سیدرضا میرابوطالبی
۳- محمد بابایی
۴- بهمن محمدرضایی
۵- عبدالرحمن قاسمی نافچی
۶- حمیدرضا پارسی منش
۷- علی دادگر
۸- محمد صانعی
۹- محمود ترابی گودرزی
۱۰- افشین داوری

کد مطلب 5595047

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