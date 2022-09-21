رونمایی انصارالله یمن از سلاح های مخوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ۲۶ سپتامبر، منابع یمنی اعلام کردند که به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر و در جریان رژه باشکوه نظامی با حضور مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در میدان السبعین در صنعا پایتخت یمن، سلاح جدید و رعب آوری در این میدان رونمایی شد.

در جریان این مراسم از سلاح های بازدارند از موشک های بالستیک دوربرد گرفته تا سامانه دفاع هوایی و دریایی رونمایی شد.

از جمله این سلاح ها می توان به موشک حاطم، موشک فلق، حیدر، موشک دریای سرخ، موشک معراج، موشک قدس۳ و دیگر موشک های راهبردی و رعب آور اشاره کرد.