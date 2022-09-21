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۳۰ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۰۲

رونمایی انصارالله یمن از سلاح های مخوف

رونمایی انصارالله یمن از سلاح های مخوف

منابع یمنی از سلاح های بازدارنده و موشکهای مخوفی پرده برداشتند که در جریان رژه نظامی در میدان السبعین صنعا به نمایش درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ۲۶ سپتامبر، منابع یمنی اعلام کردند که به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر و در جریان رژه باشکوه نظامی با حضور مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در میدان السبعین در صنعا پایتخت یمن، سلاح جدید و رعب آوری در این میدان رونمایی شد.

در جریان این مراسم از سلاح های بازدارند از موشک های بالستیک دوربرد گرفته تا سامانه دفاع هوایی و دریایی رونمایی شد.

از جمله این سلاح ها می توان به موشک حاطم، موشک فلق، حیدر، موشک دریای سرخ، موشک معراج، موشک قدس۳ و دیگر موشک های راهبردی و رعب آور اشاره کرد.

کد مطلب 5595052

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