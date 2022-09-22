تمایل ایرلند برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمون کاونی وزیر امور خارجه ایرلند روز چهارشنبه سی ام شهریورماه با دکتر امیرعبداللهیان در محل اقامت ایشان ملاقات و گفتگو کرد.



در این دیدار درباره آخرین تحولات مربوط به روابط دوجانبه و راههای گسترش مناسبات در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی، رویدادهای جهانی و مذاکره برای لغو تحریم‌ها گفتگو بعمل آمد.



وزیر امور خارجه ایرلند به علاقه مندی کشورش برای تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید نمود، و با اشاره به تحولات جاری در اروپا گفت تمایل زیادی برای تنوع بخشی در روابط تجاری و اقتصادی وجود دارد.



وزیر خارجه ایرلند اظهار آمادگی کرد برای رسیدن به توافق از هیچ کوششی فروگذار نکرده و دستیابی به توافق را فرصت مناسبی برای همه طرف‌ها و نیز جامعه بین المللی دانست.



دکتر امیرعبداللهیان نیز در این ملاقات ضمن ابراز رضایت از سطح تماسهای انجام شده میان مقامات دو کشور، ظرفیت‌های فراوان موجود برای بسط و گسترش روابط میان دو کشور را مورد اشاره قرار داد.



وزیر امور خارجه کشورمان اضافه کرد هیچ مانعی برای ارتقای همه جانبه روابط میان دو کشور وجود ندارد و لازم است از طریق تماس‌های دیپلماتیک، پارلمانی و اقتصادی، روابط دوجانبه را بیش از پیش گسترش داد.



دکتر امیرعبداللهیان در خصوص مذاکره لغو تحریم‌ها تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدن به توافق خوب و پایدار آمادگی دارد، لکن این امر مستلزم حسن نیت، واقع بینی و اراده لازم از طرف آمریکا و سه دولت اروپایی می‌باشد.



وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد در پرتو توافق هسته‌ای باید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران برطرف شده و پرونده اتهامی هسته‌ای ایران در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بسته شود.