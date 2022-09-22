سربازان ملت برای تحقق تمدن نوین اسلامی آماده جانفشانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی، صبح پنجشنبه در مراسم نمایش اقتدار نیروهای مسلح استان یزد ضمن قدردانی از گردان‌های امام علی (ع)، امام حسین (ع) و فاطمه الزهرا (س)، بسیج طلاب و سایر اقشار بسیج، یاد و خاطره شهدا به ویِژه شهدای اخیر فراجا و فرماندهان سپاه شهید از جمله شهید منتظرقائم، شهید ابراهیمی ترک، شهید عاصی زاده، شهید آقا بابایی، شهید قهاری سعید و شهید الله دادی را گرامی داشت.

وی ادامه داد: دوران دفاع مقدس یادآور ایثار و مقاومت، استقامت و شهادت طلبی و ولایت‌مداری رادمردان و شیرزنانی است که در لبیک به فرمان امام و متقدای خود خالصانه، آگاهانه و عاشقانه در دفاع از اسلام و ارزش‌های آن فداکاری کردند و امروز اقتدار و آرامش و پیشرفت ما در تمام عرصه‌های داخلی و بین المللی مرهون همان جانفشانی ها و ایثارگرهای شهدا و رزمندگان و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهداست.

زارع کمالی ادامه داد: امروز نیز اعلام می‌داریم که نیروهای مسلح در کنار مردم متدین، انقلابی، مقاوم و ولایتمدارمان با توکل به خداوند منان و توسل به ائمه اطهار (ع) و تبعیت از رهنمودهای فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری همچون جهاد اصغر در مقابل نقشه‌های شوم دشمن در جنگ امنیتی، نفوذ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و رسانه‌ای و در یک کلام جنگ شناختی و جنگ ترکیبی دشمن، خواهند ایستاد و با جهاد تبیین و جهاد امیدآفریرنی نقشه‌های دشمن را نقش برآب خواهند کرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد عنوان کرد: امروز نیز نیروهای نظامی و انتظامی در دفاع از دین خدا و در راستای اهداف انقلاب اسلامی یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی برای زمینه سازی ظهور منجی عالم بشریت آماده جانفشانی هستند.

زارع کمالی از حضور تمامی نیروهای خواهر و برادر بسیجی و سپاهی، فرماندهان نیروهای نظامی استان، مسئولان استان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، نماینده مردم یزد در مجلس و … قدردانی کرد.

مراسم رژه نیروهای مسلح امروز همزمان با هفته دفاع مقدس در بلوار دفاع مقدس صفائیه یزد برگزار شد.