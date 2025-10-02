به گزار، خبرنگار مهر، سردار حسین زارعکمالی شامگاه پنجشتبه در مراسم یادواره شهید الوانی که با حضور خانوادههای معظم شهدا، فرماندهان و مردم انقلابی برگزار شد، با تجلیل از مقام شامخ شهدا، اظهار داشت: شهدا از هستی خود گذشتند تا ما قوی و مقتدر باشیم و امروز قوی بودن ضامن استقلال، آزادی و امنیت ملی است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: این جنگ برای ریشهکنی اسلام طراحی شده بود و دشمن با برنامهریزی گسترده اطلاعاتی و عملیاتی مطمئن بود که در مدت کوتاهی به اهدافش میرسد، اما اتحاد مردم انقلابی و مقاومت نیروهای مسلح، دشمن را ناکام گذاشت.
سردار زارعکمالی با هشدار نسبت به جنگ افکار دشمن، افزود: امروز دشمنان اسلام تلاش میکنند با شبههافکنی و شایعهسازی، جوانان را نسبت به انقلاب ناامید و به مسئولین بیاعتماد کنند. اگر قلبها سست شود، گامها در دفاع از اسلام و انقلاب سست خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مهمترین عامل شکست دشمن، وحدت و انسجام مردم حول محور ولایت بود و ما باید مواظب باشیم جنگ پیروز شده را در عرصه افکار نبازیم.
سردار زارعکمالی در پایان از خانوادههای شهدا، فرماندهان و مردم انقلابی تقدیر کرد و گفت: امیدواریم عاقبت ما نیز همچون شهدای والامقام، ختم به شهادت شود.
این مراسم با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و قدردانی از خانوادههای آنان به پایان رسید.
