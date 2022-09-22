بازی «حسینیه کوچک من» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای فرهنگ عمومی دیروز میزبان مراسم رونمایی از بازی «حسینیه کوچک من» با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.

«حسینیه کوچک من» بازی ویژه ماه محرم و صفر برای کودکان و نوجوانان، بازی که بچه‌ها می‌توانند با قطعات آن حسینیه درست کنند، پرچم سیاه بزنند، کتابخانه و جاکفشی و جانماز درست کنند، چایی تعارف کنند، قطعات چوبی بسازند و با سنت عزاداری این ایام آشنا شوند.

این بسته بازی که محصول شادینک است با حضور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر خانه خلاق دانادل در شورای فرهنگ عمومی رونمایی و از این پس در دسترس کودکان و نوجوانان قرار خواهد گرفت.