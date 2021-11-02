رونمایی از مستند «بلوتک» درباره شهید علی لندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، سید مرتضی حسینی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره برگزاری نخستین جشنواره ملی سرود «نوای مهر» (ایثار) گفت: نخستین جشنواره ملی سرود «نوای مهر» با مشارکت و همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان، مرکز آفرینش های هنری بسیج و با موضوعیت گسترش فرهنگ مهرورزی، ایثار و از خودگذشتگی در سطح جامعه و تولید محتوای فرهنگی و هنری در این زمینه، برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این راستا و در روز سه‌شنبه ۱۱ آبان مراسم رونمایی از پوستر جشنواره با حضور سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران،‌ محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

حسینی یادآور شد: همچنین قرار است در این مراسم فیلم مستند «بلوتک» که به مناسبت چهلمین روز شهادت شهید علی لندی توسط گروه تلویزیونی شاهد و مرکز صدا و سیمای استان خوزستان تولیده شده است نیز رونمایی شود.

مراسم رونمایی از پوستر جشنواره ملی سرود «نوای مهر» و فیلم مستند «بلوتک» ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه ۱۱ آبان در تالار غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب، برگزار می‌شود.