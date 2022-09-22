تحقق اهداف طرح «شهرکرد، شهر ملی نمد» مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جیلان ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی تحقق اهداف "شهرکرد، شهر ملی نمد" بیان کرد: برای تحقق اهداف مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" بایستی شهرداری شهرکرد و سایر دستگاه‌های اجرایی فرهنگی همکاری بیشتر و مستمری داشته باشند.

وی با اشاره به نهفته بودن پتانسیل‌های مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" اظهار داشت: شناسایی، استفاده و بهره‌مندی از این پتانسیل‌ها به رونق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی به‌ویژه هنرصنعت نمدمالی، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منجر می‌شود.

رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیز گفت: فضاسازی شهری برای المان‌های (نمادها) هویتی در شهرکرد به‌خوبی انجام نشده است.

احسان قائدی تصریح کرد: اصلاح ورودی شهرکرد و بهره‌مندی از عنوان "شهرکرد، شهر ملی نمد" در المان‌سازی (نمادسازی) و سامان‌دهی مبلمان شهری می‌توانند به جهانی شدن این عنوان کمک کند.

رئیس دبیرخانه "شهرکرد، شهر ملی نمد" نیز گفت: هم‌اکنون ۵۰ کارگاه تولید فرش و ۲۰ کارگاه تولید نمد در شهرکرد فعالیت دارد.

علی‌اکبر راستین تأکید کرد: تقویت اقتصاد هویت‌بنیان، راه‌اندازی رشته دانشگاهی، گشایش موزه‌گالری و راه‌اندازی گنجینه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در حوزه "شهرکرد، شهر ملی نمد" باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نداشتن بیمه، گرانی مواد اولیه و بازاریابی از مهم‌ترین مشکلات هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در شهرکرد به‌شمار می‌رود.