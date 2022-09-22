یک جوان بسیجی در تاکستان به شهادت رسید

ابوالحسن کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اغتشاشات شب گذشته در سطح استان قزوین اظهار کرد: شب گذشته در سه شهر قزوین، الوند و تاکستان شاهد برگزاری اجتماعاتی بودیم که به اغتشاش تبدیل شد.

وی ادامه داد: متأسفانه در شهر الوند عباس خالقی یک جوان بسیجی ۲۳ ساله که متأهل و دارای یک فرزند است از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله از سوی اغتشاشگران قرار گرفته و به شهادت رسید.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تاکید کرد: متأسفانه دشمن در این اغتشاشات به دنبال کشته سازی است و برای اجرای همین هدف نیز دست به اقدامات متفاوتی زده است.

وی بیان کرد: در اغتشاشات چند شب اخیر اغتشاش گران با سلاح‌های سرد و گرم به نیروهای حافظ امنیت اعم از نیروی انتظامی و بسیجی نیز صدماتی وارد کرده‌اند.

کبیری تاکید کرد: به اغتشاشگران اعلام می‌کنیم که به هیچ عنوان اجازه آسیب زدن به مردم را نخواهیم داد و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد.