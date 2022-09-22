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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۵۲

ناظر گمرکات استان خوزستان:

صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه از سر گرفته شد

صادرات از مرزهای شلمچه و چذابه از سر گرفته شد

اهواز - ناظر گمرکات استان خوزستان گفت: فعالیت‌های تجاری در دو مرز بین المللی چذابه و شلمچه از سر گرفته شد.

بهروز قره بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان اربعین حسینی و امکان ایجاد ساختارهای تجاری، تمام فعالیت‌های تجاری به ویژه صادرات، در مرزهای شلمچه و چذابه از سر گرفته شد و گمرکات استان به صورت شبانه روزی خدمات مورد نیاز تجار را ارائه خواهند داد.

به گفته قره بیگی، در بازه زمانی پنج ماهه اول امسال، هفت میلیون و ۴۹۰ هزار تن کالای غیر نفتی از طریق مرزهای دوگانه زمینی استان به خارج از کشور صادر شد.

وی، ارزش این کالاها را سه میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار اعلام و اظهار کرد: این میزان از نظر وزنی ۱۶ درصد و از نظر ارزی ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد یافته است.

کد مطلب 5595479

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