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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۱۸

جانشین فرمانده انتظامی گیلان:

برخورد با اغتشاش گران مطالبه جدی مردم است

برخورد با اغتشاش گران مطالبه جدی مردم است

رشت- جانشین فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به اینکه برخورد با اغتشاش گران مطالبه مردمی است، گفت: پلیس با مخلان امنیت شهروندان برخورد می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ حسین حسن‌پور با اشاره به اعتراضات غیر قانونی در برخی از نقاط استان گیلان با سوءاستفاده و به بهانه فوت مهسا امینی اظهار داشت: به دنبال انتشار فراخوان‌های کورکورانه دشمنان نظام اسلامی در فضای مجازی مبنی بر برگزاری اعتراضات غیرقانونی، عده‌ای از افراد با بی توجهی به تذکرات پلیس قصد جهت دهی به این اعتراضات و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ایراد خسارت به تعدادی از واحدهای صنفی را داشتند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

وی در ادامه از دستگیری ۱۲۸ نفر از عاملان اغتشاش، تحریک، تعرض به شهروندان، تخریب اموال عمومی و ایراد خسارت به واحدهای صنفی طی روز گذشته در گیلان خبر داد و گفت: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اینکه حساب مردم از اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت جدا است، افزود: برخورد با اغتشاش‌گران، آسیب زنندگان به بیت المال و برهم زنندگان نظم عمومی مطالبه جدی شهروندان است.

وی در پایان تصریح کرد: پلیس قاطعانه در برابر افرادی که به دنبال آشوب و ناامنی در سطح جامعه باشند ایستاده و اجازه نخواهد داد عده معدودی با سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث بی نظمی و هرج و مرج شوند.

کد مطلب 5595486

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    نظرات

    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
      44 3
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      مطالبات مردم! یا مطالبات مزدبگیران مگر شما به مطالبات مردم توجه کرده‌اید؟ بابا جوان های مردم بیکار هستند ازدواج نکرده آمد خانواده ها هم از نظر مالی ضعیف هستند نمی توانند به جوانه ایشان کمک کنند که تشکیل زندگی بدهند کار نیست اقتصاد ضعیف هست مردم عصبی هستند نگاه کنید چقدر خشمگین شده اند.
    • ماهان IR ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
      5 54
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      مرگ بر آشوبگر.انشااله که این آشوبگران به ظاهر انسان به بدترین وضع ممکن مجازات بشن ،واقعا نمیشه با هیچ جمله ای این انسان های رذل رو توصیف کرد
    • IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
      0 0
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      آیا مالیاتهای سنگین و عوارض من دراوردی شهرداری خسارت به کسب و کار نیست؟
    • مهسا IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
      0 0
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      آیا خیلی به مطالبات مردم اهمیت میدید ؟خخخ.شما کیا رو مردم حساب میکنید ...این مردم معترض هم مطالبات دارن آیا رسیدگی میشه
    • امیدوار IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
      0 0
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      به چه اجازه ای این حرامی ها چند وقت یکبار تن و بدن زن و بچه مردم رو می لرزونن بعدش هم قسر در میرن تا دفعه بعد ؟؟ چرا ؟؟؟
    • عرفان IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
      0 0
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      چرا دارین چرت میگین اینها آشوبگر نیستن بلکه اعتراض گر هستن با شما ونظام مشکل دارن حتما ضربه خوردن باید ریشه مشکل حل بشه نه اینکه بیای مردم آشوبگر بخوانی

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