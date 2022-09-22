برخورد با اغتشاش گران مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان، سرهنگ حسین حسن‌پور با اشاره به اعتراضات غیر قانونی در برخی از نقاط استان گیلان با سوءاستفاده و به بهانه فوت مهسا امینی اظهار داشت: به دنبال انتشار فراخوان‌های کورکورانه دشمنان نظام اسلامی در فضای مجازی مبنی بر برگزاری اعتراضات غیرقانونی، عده‌ای از افراد با بی توجهی به تذکرات پلیس قصد جهت دهی به این اعتراضات و برهم زدن نظم و امنیت عمومی و ایراد خسارت به تعدادی از واحدهای صنفی را داشتند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند.

وی در ادامه از دستگیری ۱۲۸ نفر از عاملان اغتشاش، تحریک، تعرض به شهروندان، تخریب اموال عمومی و ایراد خسارت به واحدهای صنفی طی روز گذشته در گیلان خبر داد و گفت: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با تاکید بر اینکه حساب مردم از اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت جدا است، افزود: برخورد با اغتشاش‌گران، آسیب زنندگان به بیت المال و برهم زنندگان نظم عمومی مطالبه جدی شهروندان است.

وی در پایان تصریح کرد: پلیس قاطعانه در برابر افرادی که به دنبال آشوب و ناامنی در سطح جامعه باشند ایستاده و اجازه نخواهد داد عده معدودی با سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث بی نظمی و هرج و مرج شوند.