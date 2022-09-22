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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۳:۵۸

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی:

مادر شهید «حسین یوسفی» بعد از ۳۹ سال پیکر فرزندش را در آغوش گرفت

مادر شهید «حسین یوسفی» بعد از ۳۹ سال پیکر فرزندش را در آغوش گرفت

بیرجند-مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: مادر شهید «حسین یوسفی هریوند» بعد از ۳۹ سال فراق پیکر فرزند شهیدش را در آغوش گرفت.

حجت الاسلام محمد نقی عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از گذشت ۳۹ سال و طی یک عملیات تفحص پیکر شهید عزیز «حسین یوسفی هریوند» به وطن بازگشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی بیان کرد: این شهید اهل خراسان جنوبی در عملیات خیبر در سال ۶۲ به شهادت رسیده است.

عزیزی با اشاره به اینکه روز گذشته بازگشت پیکر این شهید بزرگوار به خانواده ایشان اطلاع داده شده است، گفت: مراسم دیدار مادر شهید با فرزندش در حسینیه غدیر بیرجند برگزار شد و مادر بعد ۳۹ سال پیکر فرزند را در آغوش گرفت.

وی با اشاره به کرامتی از شهید «حسین یوسفی هریوند» ادامه داد: این شهید بزرگوار چند شب پیش در عالم رؤیا بازگشت خود را به مادر اطلاع داده بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی یادآور شد: مراسم تشییع شهید به زودی به اطلاع مردم ولایی و مؤمن خراسان جنوبی خواهد رسید.

کد مطلب 5595508

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