به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ حجت الله غلامی ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس به میزبانی شاهرود ضمن بیان اینکه در جنگ تحمیلی بیشتر کشورهای جهان علیه ملت ایران به پا خواستند اما با پایداری مردم نتوانستند به اهداف خود برسند، ابراز داشت: این پیروزی تنها در سایه رهبری امام راحل، رشادت و دلیری رزمندگان و مردم غیور ایران حاصل شد و کماکان نیز طعم حلوات این شیرینی در کام مردم شیرین است.

وی ضمن بیان اینکه پیروزی در جنگ تحمیلی در شرایطی حاصل شد که تمام دنیا برای تجزیه ایران بسیج بودند، افزود: به راستی واژه دفاع مقدس بر اساس این پیروزی یعنی دفاع از ارزش‌های انسانی و اسلامی به دست آمد و مردم ایران بارها اثبات کردند حاضر به از دست دادن این نمایش یکدلی و یکرنگی نیستند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار با بیان اینکه باید در دفاع مقدس قدردان مردمی باشیم که در عمق میدان مبارزه با دشمن حضور داشتند، ابراز داشت: از این رو نباید هفته دفاع مقدس را صرف به نیروهای مسلح بدانیم چراکه همه مردم از هر قشر و تفکری در کوتاه کردن دست تجاوزگر از خاک کشور و پیروزی سهیم هستند.

غلامی با بیان اینکه تا به امروز علیرغم تلاش دشمن برای ایجاد شکاف بین مردم و انقلاب نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند، تصریح کرد: نیروهای مسلح در پیشانی جبهه حق علیه باطل حضور داشتند و با گذشتن از جان خود برای ما امنیت ارمغان آوردند و اجازه نداند انقلاب به دست بد اهلان بیفتد.

وی افزود: عرصه دفاع مقدس شکوفایی استعداد یک ملت را برای رسیدن به یک خواسته در دل خود داشت و آن هم گره خوردگی دل تمامی عناصر و اجزای آن در رسیدن به پیروزی بود لذا بر خلاف سایر کشورها تاریخ شروع جنگ در ایران گرامی داشته می‌شود.