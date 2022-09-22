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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۲۴

وزیر خارجه آلمان اعلام کرد؛

گروه هفت همه‌پرسی مناطق شرقی اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد

گروه هفت همه‌پرسی مناطق شرقی اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسد

وزرای خارجه گروه هفت اعلام کردند برگزاری همه‌پرسی پیوستن به روسیه در مناطق شرقی اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان‌بی‌سی‌نیوز، «آنالنا بائربوک»، وزیر خارجه آلمان، پس از نشست وزرای خارجه گروه هفت (G7) در نیویورک اعلام کرد که کشورهای گروه هفت، برگزاری همه‌پرسی در مناطق شرقی اوکراین را به رسمیت نمی‌شناسند.

گروه ۷ (G۷) متشکل از ۷ کشور صنعتی جهان، (آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، آمریکا) سال ۱۹۷۵ تشکیل شد. پس از فروپاشی شوروی، روسیه نیز به این گروه اضافه شد و به گروه ۸ تغییر نام داد، اما در سال ۲۰۱۴ به علت الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه، مسکو از این گروه حذف شد.

مقامات محلی شرق اوکراین از جمله جمهوری خلق دونتسک و لوهانسک و همچنین زاپروژیا و خرسون اعلام کرده‌اند که همه‌پرسی پیوستن این مناطق به روسیه از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهر) برگزار می‌شود.

رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوری‌های دونباس (دونتسک و لوهانسک) در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازی‌زدایی و غیرنظامی‌کردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر می‌کند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسل‌کشی رژیم کی‌یِف بوده‌اند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازی‌ها» پاکسازی شود.

کد مطلب 5595598
محسن وفایی

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