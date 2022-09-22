جامعه مدرسین حوزه اقدامات ضددینی و ضدملی اغتشاشگران را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پی اقدامات هنجارشکنانه عده‌ای آشوب طلب در روزهای گذشته این اقدامات ضددینی و ضدملی را محکوم کرد که متن کامل این بیانیه به شرح زیر است.

حادثه‌ای که چندی پیش اتفاق افتاد و در فضای جامعه ما، چالشی نا خواسته را رقم زد؛ گرچه با توجه و پیگیری ویژه مسئولین همراه شد؛ اما برخی حواشی تلخ و زیان بار را برای مردم و امنیت جامعه ایجاد کرد.

متأسفانه در حالی که مسئولین با جدیت در حال حقیقت یابی و ابهام زدایی از ماهیت ماجرا بودند، برخی جریانات فرصت طلب وابسته، سعی کردند با سوار شدن بر امواج احساسات مردمی با اغتشاشگری و برنامه‌هایی ضد دینی و ضد ملی، تجمعات را به سمت و سوی ساختار شکنی و اهداف براندازانه عوامل خارجی پیش ببرند.

تخریب اموال عمومی و خصوصی، آتش زدن قرآن کریم، بقاع متبرکه، مساجد و پرچم کشور عزیزمان، تعرض به زنان محجبه و برخورد خشونت آمیز با حافظان و مدافعان غیور امنیت کشور به ویژه نیروی انتظامی، مطمئناً برخاسته از یک تجمع اعتراضی مطالبه گرایانه نیست و همراهی رسانه‌های بیگانه و تشویق و تأیید دولتمردان آمریکایی و صهیونیستی و هم چنین منافقین و گروهک‌های تجزیه طلب، از عمل این مغرضان، ابعاد مختلف آن را آشکارتر کرده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکوم کردن اقدامات ضد دینی و ضد ملی این معدود افراد و تمجید از اهتمام متعهدانه نهادهای مسؤول، از آنان می‌خواهد هرچه سریع‌تر، تدابیر قانونی لازم را اعمال کنند و آرامش را به جامعه بازگردانند.

از عموم هم میهنان و متدینان غیور و فهیم که با هوشیاری، جبهه دشمن را شناخته و ضمن ابراز نفرت، از این حرکت‌های معلوم الحال دوری کرده‌اند، تشکر می‌کنیم.

تجربه بیش از چهار دهه انقلاب اسلامی نشان داده است که جامعه ما جامعه‌ای دین باور و دارای غیرت اسلامی است که این گونه حرکت‌های مذبوحانه، نظام اسلامی را از پیگیری مقتدرانه تحقق آرمان‌ها و ارزش‌های دینی‌اش بازنخواهد داشت.