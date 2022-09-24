مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، آئین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و بازگشایی مدارس سما صبح امروز با حضور محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در پیش دبستان و دبستان دخترانه سما ۲ کرج برگزار شد.

طهرانچی در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: بسیار خرسندیم که در دانشگاه آزاد اسلامی میزبان بیش از ۱۳۰ هزار دانش‌آموز در ۷۸۰ مدرسه سما هستیم و پس از دو سال برگزاری غیرحضوری کلاس‌های درس، از امروز مدارس و دانشگاه‌ها فعالیت عادی خود را به صورت حضوری از سر می‌گیرند.

وی ادامه داد: پیامبر مکرم اسلام (ص) می‌فرماید «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ» که یعنی من برای به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شده‌ام. بنابراین مدارس ما نیز باید اخلاق و دانایی را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده و بر تربیت دانش‌آموزان براساس آموزه‌های دینی اهتمام ورزند.

زنگ آغاز تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مدارس سما توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نواخته شد. طهرانچی در ادامه، با حضور در کلاس‌های درس با اهدای شاخه گل و هدایا آغاز تحصیلی را به دانش‌آموزان تبریک گفت.

طهرانچی در حاشیه این مراسم، کلنگ احداث مدرسه سما (شماره ۴) کرج را به زمین زد. این مدرسه قرار است در زمینی به مساحت ۳۹۵۰ مترمربع و با کاربری آموزشی در باغستان کرج احداث شود.