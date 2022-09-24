معاون وزیر دفاع روسیه برکنار شد/ «میخائیل میزینتسف» جایگزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری بولگاکوف» معاون وزیر دفاع روسیه در امور لجستیکی امروز شنبه برکنار شد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه، «میخائیل میزینتسف» رئیس مرکز کنترل دفاع ملی وزارت دفاع این کشور به جای «دیمیتری بولگاکوف» منصوب شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: سرهنگ میخائیل میزینتسف به سمت معاون وزیر دفاع فدراسیون روسیه و مسئول تدارکات نیروهای مسلح گماشته شده است.

مطابق با این بیانیه، «دیمیتری بولگاکوف» به دلیل انتقال به شغل دیگری از سمت اش برکنار شده است.