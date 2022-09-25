تداوم غبار صبحگاهی در اصفهان تا پایان هفته

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان هفته جاری جوی به نسبت پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت در مناطق مرکزی و شرقی اصفهان شاهد غبار صبحگاهی خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعات اولیه روز، گفت: فردا دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود و طی روزهای پیش رو پدیده جوی خاصی را انتظار نداریم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ساعات آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.