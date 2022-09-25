  1. استانها
  2. اصفهان
۳ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۱

کارشناس هواشناسی خبرداد؛

تداوم غبار صبحگاهی در اصفهان تا پایان هفته

تداوم غبار صبحگاهی در اصفهان تا پایان هفته

اصفهان - کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: غبار صبحگاهی در مناطق مرکزی و شرق استان تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

ابراهیم هنرمند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا پایان هفته جاری جوی به نسبت پایدار در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و طی این مدت در مناطق مرکزی و شرقی اصفهان شاهد غبار صبحگاهی خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعات اولیه روز، گفت: فردا دوشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود و طی روزهای پیش رو پدیده جوی خاصی را انتظار نداریم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ساعات آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

کد مطلب 5597074

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها