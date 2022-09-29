وظیفه کنونی پیشکسوتان دفاع مقدس حضور فعال در جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی ظهر پنج شنبه در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه شهرستان دیر، به ویژگی‌های شخصیتی پیامبر اسلام (ص) اشاره کرد و اظهار داشت: در همه مراحل زندگی بویژه اخلاق و رفتار باید پیامبر اسلام را الگوی خود قرار دهیم.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: اخلاق نیکو، رحمت، رأفت با مردم، قاطعیت در مقابل دشمن و مردمی بودن و مردم داری از جمله ویژگی‌های حضرت محمد (ص) است.

وی با بیان اینکه برای حفظ اساس اسلام قاطعیت لازم است، عنوان کرد: دفاع مقدس به ما درس قاطعیت در مقابل دشمن و تلاش برای تجهیز امکانات برای دفاع از دین و کیان اسلام می‌دهد.

دشتی با اشاره به اینکه دفاع ما مقدس بود، بیان کرد: تجهیزات و نیروی انسانی رژیم بعث در جنگ تحمیلی بیشتر از ما بود و چیزی جز نصرت الهی و فرماندهی حضرت امام (ره) ما را به پیروزی نرساند.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: رژیم بعث به هیچکدام از اهداف خود در جنگ نرسید و ما از نظام و میهن و ناموس و مذهب خود دفاع کردیم.

وی رهبری امام را یکی از عوامل اصلی پیروزی در جنگ هشت ساله دانست و افزود: امام خمینی (ره) یک فیلسوف و عالم به تمام معنا است و وقتی دستوری می‌دهد همه با جان و دل اطاعت می‌کنند چون معتقد به خدا بود.

دشتی ابراز کرد: یکی دیگر از عوامل پیروزی ما در دفاع مقدس رزمندگان ما همان ژنرال‌های بی ستاره دفاع مقدس بود که در سنین جوانی به اوج پختگی رسیدند.

وی ابراز کرد: روحانیت نیز در کنار تقویت اعتقادات رزمندگان، لباس رزم پوشیدند و در نبرد نظامی نیز حضور فعالی داشتند.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: همه این عوامل دست به دست هم داد که دفاع ما مقدس باشد و الان به واسطه همان در جهان آقایی می‌کنیم.

وی با تاکید براینکه نظام اسلامی اکنون در اوج عزت و افتخار است، افزود: از همان ابتدای انقلاب تاکنون ایستاده‌ایم و زیر بار هیچ زورگویی نمی‌رویم و کشوری جرأت نگاه چپ به ما ندارد.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تاکید کرد: وظیفه کنونی رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس حضور فعال در جهاد تبیین و روشنگری در جامعه است.

در این مراسم از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان دیر تجلیل شد.