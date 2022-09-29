به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیمحمد اکبری ظهر پنجشنبه در دوره توانمندسازی مسئولان علمی پژوهشی چهارمحال و بختیاری و آئین رونمایی از کتابهای علمی با گرامیداشت یاد شهدا بهویژه شهدای عرصه علم و فناوری بیان کرد: حفظ انقلاب و دستاوردهای جمهوری اسلامی اولویت اصلی بسیجیان بهشمار میرود.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور افزود: دشمنان برای تفرقهافکنی بین قومیتهای مختلف بهمنظور ایجاد ناآرامی در کشور تلاش میکنند.
سردار اکبری به لزوم قدردانی از وجود نعمت امنیت، سلامت و قرار گرفتن زیر پرچم جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس دشمن با پیشفرض پیروزی در میدان و براندازی جمهوری اسلامی جنگ تحمیلی را آغاز کرد اما رزمندگان ایرانی با مهمترین سرمایه خود یعنی مردم و راه امام خمینی (ره) توانستند دشمن را زمینگیر کنند.
وی بیان حقیقتهای دفاع مقدس را مصداق جهاد تبیین دانست و یادآور شد: مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بارها در سخنرانیهای خود به جهاد تبیین اشاره فرموده و یکی از مصداقهای آن را بیان حقایق و واقعیتهای جنگ تحمیلی دانستهاند.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری به نوپا بودن نظام جمهوری اسلامی در آغاز جنگ تحمیلی اشاره و تأکید کرد: در آن زمان تجهیزات نظامی جوابگوی نیاز کشور نبود اما ایران در تحریم و تهدید توانست پیروز میدان بماند.
وی اظهار داشت: ایران در دوران دفاع مقدس توانست با همت جوانان مؤمن انقلابی و با فنآوری، نوآوری و فعالیتهای علمی بخشی از نیازهای جبهههای نبرد حق علیه باطل را آماده کند.
سردار اکبری فعالیتهای علمی و پژوهشی جوانان بسیجی و ایدهپردازی در پایگاههای مقاومت در دنیا را بینظیر اعلام و بیان کرد: این تواناییها در برخی دولتها نادیده گرفته است اما اکنون فرصت برای مطالبهگری بهمنظور ارتقای سطح علم و فنآوری کشور وجود دارد.
وی نسل کنونی را دارای آمادگی، انسجام و وحدت دانست و گفت: نسل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهخوبی در عراق و سوریه از حرم ائمه اطهار (ع) دفاع کردند.
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