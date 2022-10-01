هیچ دانشجویی به واسطه فعالیت سیاسی دردانشگاه یزد بازداشت نشده است

محسن رفیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شایعه ای در فضای مجازی و کانال های زرد مبنی بر دستگیری و بازداشت چند دانشجو در دانشگاه یزد در حال گسترش است اما بواسطه فعالیت سیاسی هیچ دانشجویی در محیط دانشگاه بازداشت نشده است.

وی ادامه داد: موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد ٣ نفری که بواسطه حضور در اغتشاشات دستگیر شده بودند، بلافاصله پس از احراز هویت آزاد شده اند که پس از نشر این شایعات با آنها تماس تلفنی برقرار شد که یک نفر آنها در خوابگاه و دو نفر در منزل بودند.

معاون فرهنگی دانشگاه یزد عنوان کرد: پس از رو شدن دروغ و اکاذیب این کانالها، اکنون فراخوانی توسط آنها منتشر شده که هرکس دانشجویی را می شناسد که بازداشت شده، اسامی آنها را به ما اعلام کند.