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۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۹

در مصاحبه با فیگارو؛

نخست وزیر عراق: خروج «مقتدی صدر» از پارلمان اشتباه بود

نخست وزیر عراق: خروج «مقتدی صدر» از پارلمان اشتباه بود

«مصطفی الکاظمی» با اشاره به اینکه همه طرف های سیاسی در عراق متوجه اشتباهات خود شده اند، گفت: خروج «مقتدی صدر» و جریان وابسته به او از پارلمان یکی از این اشتباهات بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ناس نیوز، «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق در مصاحبه اختصاصی با نشریه فرانسوی «فیگارو» درباره تحولات اخیر کشورش گفت: ما در آستانه جنگ داخلی بودیم، اما دولت عاقلانه و با دقت کار کرد تا به آن مرحله کشیده نشود و من تصمیم گرفتم در آن منازعه‌ها طرف هیچ کسی نباشم.

نخست وزیر عراق در ادامه افزود: عراق چندین دهه است که مسیر خشونت را از انواع خشونت‌های نژادی، فرقه‌ای و مذهبی امتحان کرده است. هر گونه خشونت مردود است و چیزی جز ویرانی و خرابی برای کشور ایجاد نمی‌کند. ما در عراق به ایجاد ارزش‌های دموکراتیک نیاز داریم و نباید تنها به برخی مکانیسم‌های دموکراتیک بسنده کنیم.

وی با اشاره به اقدامات جریان صدر در تحولات اخیر عراق گفت: اصلاً قصد کودتا یا چنین چیزی وجود نداشت. در نهایت هر دو طرف اشتباه محاسباتی کردند و درگیر خونریزی شدند. همه احزاب سیاسی عاقلانه و منطقی برخورد نکردند و دلیل آن هم تسلیم نشدن در برابر قانون است. اکنون همه طرف‌های سیاسی متوجه اشتباه خود شده‌اند و دانسته‌اند که درگیری اشتباه بزرگی بوده و دیگر این اشتباه را تکرار نمی‌کنند. تصمیم مقتدی صدر برای خروج از پارلمان اشتباه بود و به رقبای او اجازه داد تا خلاء را پر کنند و به بزرگترین فراکسیون پارلمان تبدیل شوند.

الکاظمی در پایان تأکید کرد: در صورت تقابل دوباره در منطقه سبز بغداد همه ضرر خواهند کرد. هر جنگ و رویارویی در یک جامعه نمی‌تواند یک برنده و یک بازنده داشته باشد بلکه همه بازنده خواهند بود. کشور با این وضعیت نمی‌تواند جلو برود. برای توسعه نظام و نهادهای آن، دمیدن روح و خون تازه در آنها و امیدبخشی به مردم نیازمند تصمیم گیری سریع هستیم.

کد مطلب 5602615

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