  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۳۳

دادستان تهران خبر داد؛

آزادی ۴۰۰ نفر از زندانیان اغتشاشات اخیر پس از فرمان رهبر انقلاب

آزادی ۴۰۰ نفر از زندانیان اغتشاشات اخیر پس از فرمان رهبر انقلاب

دادستان تهران پس از بازدید از زندان تهران بزرگ و اوین از آزاد شدن ۴۰۰ نفر از زندانی‌های اغتشاشات اخیر که متنبه شده بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید چهارساعته از زندان تهران بزرگ و بازدید سه ساعته از زندان اوین گفت: بعد از فرمان رهبر انقلاب در مورد تمیز قائل شدن جوانان و نوجوانانی که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند و تاکید رئیس قوه قضائیه در مورد رسیدگی فوری به وضعیت افراد بازداشت شده ۴۰۰ نفر از زندانی‌های اغتشاشات اخیر که متنبه شدند آزاد شدند

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری مبنی بر لزوم تمایز میان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی اغتشاشات اخیر در کشور، بلافاصله دستگاه قضائی در این رابطه وارد عمل شد.

وی افزود: با توجه به جداسازی سطوح مختلف بازداشت شدگان و غربال کردن آن‌ها از حیث نوع رفتار مجرمانه، وابستگی به دشمن، اهداف، سطح اقدام و میزان تقصیر و مداخله در صحنه، تعدادی از این افراد از کسانی که دارای جرایم سبک‌تری در این زمینه بودند، شناسایی و مقدمات آزادی آن‌ها فراهم شد.

دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد دستگیر شده‌ای به لحاظ التهابات پدید آمده و احساسی، وارد صحنه شده و اکنون از افعال خویش متنبه شده‌اند، صبح امروز تعداد ۴۰۰ نفر از این افراد پس از بررسی پرونده آن‌ها از زندان آزاد شدند.

وی افزود: این افراد پس از اخذ تعهد و به شرط عدم تکرار اقدامات جامعه بازگشتند.

صالحی در خصوص اغتشاشگرانی که دارای جرایم سنگین‌تر اعم از آتش زدن اموال عمومی، ایجاد آشوب در جامعه و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بودند، تاکید کرد: با این دست از آشوبگرانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده و نظم و امنیت مردم را خدشه دار کردند، بدون هیچ‌گونه مسامحه با قاطعیت و صلابت کامل برخورد قاطع قضائی صورت خواهد گرفت و پرونده این افراد به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادستانی تهران بررسی و تقدیم دادگاه خواهد شد.

وی تاکید کرد: عناصر اصلی در بازداشت می‌مانند تا دادگاه در مورد آن‌ها تعیین تکلیف کند.

کد مطلب 5602697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها