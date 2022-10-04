آزادی ۴۰۰ نفر از زندانیان اغتشاشات اخیر پس از فرمان رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید چهارساعته از زندان تهران بزرگ و بازدید سه ساعته از زندان اوین گفت: بعد از فرمان رهبر انقلاب در مورد تمیز قائل شدن جوانان و نوجوانانی که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند و تاکید رئیس قوه قضائیه در مورد رسیدگی فوری به وضعیت افراد بازداشت شده ۴۰۰ نفر از زندانی‌های اغتشاشات اخیر که متنبه شدند آزاد شدند

دادستان تهران بیان کرد: با توجه به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری مبنی بر لزوم تمایز میان سطوح مختلف قاصران و مقصران اصلی اغتشاشات اخیر در کشور، بلافاصله دستگاه قضائی در این رابطه وارد عمل شد.

وی افزود: با توجه به جداسازی سطوح مختلف بازداشت شدگان و غربال کردن آن‌ها از حیث نوع رفتار مجرمانه، وابستگی به دشمن، اهداف، سطح اقدام و میزان تقصیر و مداخله در صحنه، تعدادی از این افراد از کسانی که دارای جرایم سبک‌تری در این زمینه بودند، شناسایی و مقدمات آزادی آن‌ها فراهم شد.

دادستان تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه افراد دستگیر شده‌ای به لحاظ التهابات پدید آمده و احساسی، وارد صحنه شده و اکنون از افعال خویش متنبه شده‌اند، صبح امروز تعداد ۴۰۰ نفر از این افراد پس از بررسی پرونده آن‌ها از زندان آزاد شدند.

وی افزود: این افراد پس از اخذ تعهد و به شرط عدم تکرار اقدامات جامعه بازگشتند.

صالحی در خصوص اغتشاشگرانی که دارای جرایم سنگین‌تر اعم از آتش زدن اموال عمومی، ایجاد آشوب در جامعه و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بودند، تاکید کرد: با این دست از آشوبگرانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده و نظم و امنیت مردم را خدشه دار کردند، بدون هیچ‌گونه مسامحه با قاطعیت و صلابت کامل برخورد قاطع قضائی صورت خواهد گرفت و پرونده این افراد به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادستانی تهران بررسی و تقدیم دادگاه خواهد شد.

وی تاکید کرد: عناصر اصلی در بازداشت می‌مانند تا دادگاه در مورد آن‌ها تعیین تکلیف کند.