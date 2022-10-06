چند واحد مسکونی در زلزله خوی تخریب شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد صادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه عمده مشکلات مربوط به تخریب و خسارت به منازل در خوی، سلماس و چایپاره بود گفت: بر اساس آخرین برآورد بنیاد مسکن، ۱۱۲ واحد مسکونی روستایی به طور کامل تخریب شده‌اند و ۱۰۰ واحد نیز بین ۲۰ تا ۵۰ درصد خسارت دیده‌اند.

وی اظهار کرد: ۱۲ روستا از بخش مرکزی خوی که کانون اصلی زلزله نیز در این منطقه بود بیشترین آسیب را دیدند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد اردوگاه اضطراری در روستاها خاطر نشان کرد: از امروز تعدادی کانکس هم در روستاها مستقر می‌شود.

معتمدیان خاطر نشان کرد: براساس دستور رئیس ستاد بحران عملیات آوار برداری آغاز خواهد شد تا در حداقل زمان بازسازی‌ها انجام شود.