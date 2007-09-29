انیمیشن "مانگچی چکشی" دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن "مانگچی چکشی" به مدیریت دوبلاژ محمدرضا صولتی و با حضور گویندگانی چون آرزو آفری، آنیتا قالیچی، حامد عزیزی، محمدرضا علیمردانی، مریم باندرولی، وحید رونقی، امین قاضی، علیرضا طاهری به سفارش موسسه تصویر دنیای هنر در انجمن گویندگان جوان دوبله شد.

مترجم این اثر محمود گودرزی و ناظر کیفی مهرداد رئیسی است. انیمیشن "مانگچی چکشی" سال 2003 به کارگردانی آن تائه‌گون و بر مبنای فیلمنامه‌ای از آن چول وو، چوی جونگ وون، هایونگ مین، کیم مین جو و لیسوکیونگ ساخته است. کیم سویانگ، بای جونگ مینگ، کیم یونگ جان، چوی سوک پیل، هان سومی به عنوان صداپیشگان این انیمیشن 80 دقیقه‌ای حضور داشتند.

داستان این انیمیشن درباره مانگچی، پسربچه‌ای است که در ساختمانی در وسط اقیانوس زندگی می‌کند. او با دوچرخه پرنده کوچولویش به دنبال ماجرا است. وقتی که دو هواپیمای جنگی شاهزاده خانم پوبلار را تعقیبمی‌کند، سعی دارد او را نجات دهد.