جوانان مراقب پروژه سوریه سازی ایران و عملیات روانی دشمن باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، عصر یکشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی استان یزد به مناسبت هفته فراجا با بیان اینکه امنیت مهمترین عامل رشد و توسعه و بالندگی هر جامعه است، اظهار داشت: اگر امنیت از جامعه ای سلب شود تمام مسائل از مسائل فردی گرفته تا مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.

وی از امنیت به عنوان بالاترین و با ارزش ترین نعمت ها یاد کرد و افزود: به طور قطع حصول امنیت در کشور در گرو همدلی مسئولان و حضور ملت بصیر در صحنه های حساس خواهد بود.

دهشیری اظهار داشت: نیروی انتظامی از متنوع ترین و بیشترین ماموریت‌ها در حوزه تامین امنیت برخور دار است و به خوبی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود در دانشگاه افسری امام علی (ع) از مظلومیت، نجابت و لزوم حفظ اقتدار و عدم تضعیف این نیرو سخن گفتند.

وی افزود: تعداد و عده اغتشاشگران در این دوره نسبت به دوره های گذشته به مراتب کمتر است اما چون از تمام قدرت رسانه ای دشمن بهره مند هستند، مداوم با استقرای ناقص برخی مشکلات و ضعف را به کل حاکمیت تعمیم می دهند تا ضمن ایجاد یأس و نا امیدی به مخاطب در دراز مدت چنین القا شود که حاکمیت به فکر مردم نیست و اعتراض را به نفرت و خشم تبدیل کرده و با رویداد سازی، ذهن ها و باورها را تسخیر کنند.

دهشیری تصریح کرد:‌ جوانان و نوجوانان باید مراقب عملیات روانی و نبرد رسانه ای با دلارهای برخی دول مرتجع و نقش آنان در تحریف و تحریک با همکاری سرویس های اجانب و گروه های معاند نظام اسلامی ایران باشند.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه دشمن به هر بهانه ای به دنبال ضربه به ایران و نظام جمهوری اسلامی است اضافه کرد: اگر کار فرهنگی و رسانه ای در جامعه انجام شود و امر تبیین به درستی و به موقع انجام شود دیگر شاهد چنین صحنه هایی نخواهیم بود.