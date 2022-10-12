شیوع آنفلوانزا و کاهش بیماری کرونا/مزیت و معایب واکسن آنفلوانزا

دکتر نوید شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آنفلوانزا یک بیماری ویروسی حاد ریوی میباشد که میتواند در افراد حساس جامعه گاهی دچار بیماری شدید و حتی مرگ شود.
وی افزود: براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سالانه حدود پانصد هزار نفر در دنیا توسط ابتلاء به انواع آنفلوانزا فوت میکنند.
وی با اشاره به اینکه ویروس آنفلوانزا سوش های مختلفی دارد که هر ساله جهشهای مختلفی میزند گفت: بنابراین در صورت زدن واکسن باید از واکسن تولید جدید استفاده کرد و استفاده از واکسن سال قبل صلاح نیست.
این فوق تخصص مراقبتهای ویژه تاکید کرد: ویروس آنفلوانزا گاهی مشترک بین انسان و حیوان نیز میباشد و از راه آلودگی منتقل میشود.
وی به واکسنهای موجود در بازار اشاره کرد و گفت: واکسنهای موجود در بازار ایران در حال حاضر سه نوع هلندی، فرانسوی و ایرانی است. واکسن ایرانی موجود فلوگارد نام دارد و چهار ظرفیتی میباشد و بر پایه تخم مرغ نیست، واکسن نمونه خارجی بر پایه تخم مرغ بوده و احتمال حساست واکسنهای پایه تخم مرغ بیشتر است و واکسن ایرانی از این نظر برتری دارد.
دکتر شفیق ادامه داد: حتماً باید در زمان تهیه واکسن به سال تولید آن توجه کرد و هر چه تولید جدید تر باشد طبیعتاً با سوش های شایعتر همان سال درست شده و بهتر است.
وی افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا به تمام گروه حساس در کشور توصیه میشود که این افراد شامل کودکان و افراد دارای نقص ایمنی و سالمندان و همچنین کادر درمان و افراد دارای وزن زیاد و زنان باردار میباشند.
این فوق تخصص مراقبتهای ویژه در خصوص واکسن ایرانی گفت: نکته مهم در مورد واکسن ایرانی عدم توصیه برای افراد زیر ۱۸ سال است و هنوز نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
به گفته وی، واکسن آنفلوانزا پس از دو هفته در بدن شروع به تولید آنتی بادی میکند و واکسن در بدن تأثیر خواهد کرد البته تولید آنتی بادی در افراد دارای نقص ایمنی کمتر خواهد بود ولی همچنان تأثیر دارد و تزریق واکسن به این افراد توصیه میشود.
دکتر شفیق در مورد عوارض واکسن آنفلوانزا نیز اطهار داشت: عوارض واکسن آنفلوانزا بسیار نادر است ولی در برخی موارد نادر گیلن باره (بیماری عصبی) دیده شده است.
وی گفت: حساست بیشترین نوع عوارض آن است که در واکسنهای پایه تخم مرغی بیشتر است و چنین افرادی که حساسیت به تخم مرغ دارند باید از پایه غیر تخم مرغی استفاده کنند.
این فوق تخصص مراقبتهای ویژه افزود: با توجه به اینکه فصلهای سرد سال زمان شیوع آنفلوانزا میباشد به همین دلیل مراجعه کنندگان به بیمارستان در شرایط کنونی بیشتر مبتلا به آنفلوانزا هستند وکرونا نسبت به پیک خود کمتر شده ولی همچنان درگیری وجود دارد.
وی گفت: بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوانزا تا آخر مهرماه است و عملاً پس از آن کارایی و تأثیر کمتری خواهد داشت.
نظر شما