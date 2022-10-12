خبرگزاری مهر- گروه استانها: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزه کشاورزی است که خرما را میتوان مهمترین محصول این استان دانست و گوجهفرنگی نیز از دیگر محصولات اولویتدار استان بوشهر است.
طی سالهای اخیر روند توسعه کشت گلخانهای در استان بوشهر شتاب بیشتری به خود گرفته و با حمایتهای صورت گرفته سطح کشت گلخانهای در این استان افزایش داشته است به گونهای که در حال حاضر ۴۳۰ هکتار گلخانه در این استان وجود دارد.
کمبود آب یکی از مهمترین چالشهای عرصه کشاورزی استان بوشهر محسوب میشود که توسعه کشت گلخانهای در این استان خشک و کمآب یکی از اولویتهای اساسی است که باید جدیتر از گذشته دنبال شود.
در شرایطی که توسعه گلخانهها با جدیت ادامه دارد، تولید محصول سال باید جدیتر از گذشته دنبال شود تا این محصولات بتوانند در بازارهای جهانی جای خود را پیدا کرده و در داخل نیز مصرف آنها سلامت جامعه را ارتقا دهد.
به منظور ارتقای سلامت محصولات کشاورزی، سامانه سماک توسط وزارت جهاد کشاورزی راهاندازی شده و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی در این سامانه ثبتنام میکنند و علاوه بر روند کاشت، داشت و برداشت، همه روند انبارداری، بسته بندی، برچسب زنی و صادرات تحت نظر این سامانه قرار میگیرد.
این سامانه از تیر ماه سال جاری با هدف نظارت بر تولید و صادرات محصولات کشاورزی طراحی شده است که در آن امکان رعایت همه پروتکلهای بین المللی در صادرات فراهم شده و بدون تاییدیه این سامانه امکان عرضه و صادرات وجود نخواهد داشت.
کاهش مخاطرات سلامت در محصولات کشاورزی
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور توسعه و بهبود فعالیت گلخانهها در استان بوشهر تلاشهای خوبی صورت گرفته و برنامههای مهمی را در این زمینه در دست اجرا داریم.
مراحل کاشت، داشت و برداشت همچنین انبارداری، بسته بندی تا صادرات شناسه دار میشوند و تحت نظارت سامانه صورت میگیرد کبری توکلی اضافه کرد: به منظور شناسه دار کردن محصولات در واحدهای تولیدی اعم از زراعی، باغی، گلخانهای و قارچ خوراکی دستور العمل نظارت بر تولید و ارتقا سلامت محصولات گیاهی ابلاغ شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: در راستای امنیت غذایی و تضمین سلامت جامعه طرح ارتقای سلامت محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح با هدف پیشگیری و کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کننده سلامت در محصولات کشاورزی همه بسترهای تولید شامل مراحل کاشت، داشت و برداشت همچنین انبارداری، بسته بندی تا صادرات شناسه دار میشوند و تحت نظارت این سامانه صورت میگیرد.
ثبت ۲۰ گلخانه برای تولید محصول سالم
توکلی با اشاره به راهاندازی سامانه سماک وزارت جهاد کشاورزی و برگزاری دورههای آموزشی، تاکید کرد: تاکنون ۲۰ گلخانهدار استان بوشهر در سامانه سماک ثبت نام کردهاند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: این گلخانهداران برای گرفتن کد سلامت محصول اقدام کرده و فعالیتهای کاشت، داشت تا برداشت آنها از سوی مسئولان فنی گلخانه رصد و پایش میشود.
وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی بدون کد شناسه از ابتدای آذر ماه امکانپذیر نیست افزود: تولید کنندگان محصولات گلخانهای استان بوشهر تا پایان آبان ماه ثبت نام خود را در این سامانه تکمیل کنند.
شناسنامهدار کردن محصولات کشاورزی
مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۱ محصول گلخانهای، باغی و زراعی شامل گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، کرفس، فلفل دلمه، کیوی، سیب، خرما و مرکبات، برنج در سامانه سماک بارگذاری شده است.
ایرج ملکی با اشاره به اینکه همه مراحل از کاشت و داشت و برداشت تا سورتینگ و بستهبندی در این سامانه ثبت میشود اضافه کرد: برای صادرات محصول اقدامات لازم برای شناسنامه دار کردن محصولات باید انجام شود.
وی نداشتن شناسنامه و هویت مشخص را از مهمترین دلایل برگشت خوردن محصولات صادراتی دانست و افزود: شناسنامهدار کردن و ارائه کد سلامت برای محصولات کشاورزی از مهمترین اهداف این سامانه است.
مشاور رئیس سازمان حفظ نباتات کشور تاکید کرد: برای اینکه این محصولات در بازارهای جهانی دارای مشتری مناسب باشند باید این مسائل رعایت شود و کد کی آر قابل اسکن ارائه شود که مشتری بتواند همه مشخصات را رصد کند.
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