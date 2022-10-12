آغاز نشست کابینه رژیم صهیونیستی برای بررسی توافق ترسیم مرزها

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره دقایقی پیش در خبری فوری به نقل از دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی از آغاز نشست بررسی توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان به ریاست یائیر لاپید خبر داد.

براین اساس، قرار است کابینه رژیم صهیونیستی در این نشست تصمیم نهایی درباره توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان را اتخاذ کند.

گفتنی است یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرده بود: بیروت و تل آویو به یک توافق تاریخی در زمینه ترسیم مرزهای دریایی رسیده‌اند. وی با اعلام اینکه توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان همه خواسته‌های امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را برآورده کرده، افزود: کابینه روز چهارشنبه برای تصویب نهایی توافق ترسیم مرزهای دریایی با لبنان تشکیل جلسه می‌دهد.

پیش از این نیز، ایال حولاتا رئیس کمیته امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در توئیتی از رسیدن بیروت و تل آویو به یک توافق تاریخی در زمینه ترسیم مرزهای دریایی خبر داده بود. البته با وجود اینکه این دو مقام ارشد صهیونیست از دستاورد مهم تل آویو در این توافق سخن به میان آورده‌اند، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی در موضعی متفاوت، مواضع آنها را زیر سوال برده است. نتانیاهو در این باره گفت: این یک توافق تاریخی نیست بلکه یک تسلیم تاریخی در برابر لبنان است.

هفته گذشته پیش نویس توافق ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی از سوی آمریکا به بیروت و تل آویو ارائه شد و مقامات لبنانی درباره آن ابراز رضایت مندی کردند. این توافق از سوی بیروت تایید شده است و برای اعلام نهایی در روزهای آینده مانع جدی ندارد.