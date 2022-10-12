برای معترضان احترام قائلیم/قضیه ورود تانک به سنندج کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج اظهار کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران اسلامی آزادی بیان ندارد و در همین استان کردستان بیش از ٥٣٧ سمن در عرصه‌های مختلف فعالیت دارند.

وی افزود: ما برای انتقاد احترام قائلیم اما اگر کسی آمد و به غیر انتقاد به امکانات مردم ضرر وارد کرد آیا نباید با او برخورد کرد؟

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: نقش آفرینی نخبگان در این امر بسیار مهم و حائز اهمیت است و اقناع سازی در هر جامعه‌ای لازم است چرا که با این روش بسیاری از مسائل روشن می‌شود.

سردار حسینی افزود: دشمن می‌خواهد از آب گل آلود ماهی بگیرد و هدفی جز ناامن کردن کشور از این راه ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ۲۰ روز قبل از این حادثه در اقلیم جلسه‌ای برگزار می‌شود با ریاست آمریکایی‌ها و می‌گویند در ایران بحرانی ایجاد خواهد شد که در این جلسه هر کدام از ضد انقلاب آمادگی خود را برای نقش آفرینی در این اغتشاش اعلام کردند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: چرا صهیونیست‌ها بیایند جوانان ما را ترور کنند بعد نگوییم که دشمن داریم؟

سردار حسینی افزود: هر کشوری که امنیت نداشته باشد هیچ پیشرفت و توسعه‌ای ندارد.

وی خاطرنشان کرد: چرا آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و عربستانی‌ها پرچم خودشان را آتش نمی‌زنند؟

سردار حسینی افزود: پرچم نماد اقتدار ملی هر کشوری است و نخبگان به ویژه فعالان رسانه‌ای باید در این زمینه روشنگری کنند چرا که دشمنان می‌خواهند قدرت ایمان را از ما بگیرند و از داخل ما را توخالی کنند.

وی اظهار داشت: همانطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند «دشمنان نمی‌خواهند ایران مستقل قوی وجود داشته باشد»

لذا باید جوانان و نوجوانان را روشن کنیم.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: می‌توانیم آرامش و رفاه بیشتری برای مردم فراهم کنیم و این مهم در سایه امنیت محقق می‌شود.

وی افزود: هر کسی که جیره خوار هر کشوری باشد باید برای آن کشور کار کند و افرادی که در رسانه‌های خارجی هستند جیره خوار آن کشورها هستند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان خطاب به فعالان رسانه‌ای استان اظهار کرد: هم نخبگان را پای کار بیارید و هم دغدغه‌های اقشار مختلف مردم را بازتاب دهید.

سردار حسینی گفت: هر ایرانی وطن دوست قطعاً با نگاه حق بینانه بد را از خوب تشخیص خواهد داد و هرگز ملتی را که بر آن عرق دارد را به دشمن نخواهد فروخت.

فرمانده استانی شهید شهرام فر به نقش رسانه و اثرگذاری آن اشاره کرد و بیان داشت: رسانه‌های شما بسیار اثر گذار است چرا که اگر این‌طور نبود دشمن اینگونه به مقابله بر نمی‌خواست.

سردار حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: با نگاهی به کشورهای همسایه مانند افغانستان, عراق و سوریه می‌توانید به دوستی آمریکا پی برد و مردم ایران بدانند که دشمن جز به فکر منافع خود به فکر مردم نخواهد بود.

وی با ابراز تأسف از اینکه در جریان اغتشاشات اخیر کسی در برابر آتش‌زدن قرآن واکنشی از خود نشان داد، اظهار کرد: مغازه بستن دردی دوا نمی‌کند.

وی شایعه رسانه‌های معاند درباره آوردن تانک به سنندج و خون‌ریختن جوانان را تکذیب کرد و افزود: عوامل مزدور ضدانقلاب به صورت ناجوانمردانه یک نفر از پاسداران مدافع امنیت کردستان را مقابل تاناکورا سنندج به شهادت رساندند اما کسی حرفی نزد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس استان کردستان با بیان اینکه در جریان اغتشاشات اخیر برخی از جوانان فریب‌خورده و نا آگاهانه از روی احساس سنگ پرتاب کردند، گفت: انتظار می‌رود نخبگان و اصحاب رسانه در این شرایط پای کار بیایند و روشنگری کنند.

سردار حسینی با اعلام اینکه در جریان اغتشاشات اخیر هیچ دانشجویی در کردستان بازداشت نشد، افزود: نظام همواره پاسخ‌گوی مشکلات مردم است.