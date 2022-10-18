گروه سیاست؛ خبرگزاری مهر – زینب رجایی: دخالت در مسائل داخلی کشورها و دولت‌های مستقل در عالم سیاست مذموم شناخته می‌شود مگر آنکه دولت مستقر، به هر دلیلی از دیگرانی بخواهد درباره موضوعی به کمک او بروند. اما جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب همواره بر اولین قِسم از شعار خود، یعنی «استقلال» تاکید داشته و هرگونه دخالت به هر بهانه که بوده و باشد را از تیغ محکومیت گذرانده است.

در تمام سال‌های پس از انقلاب، تعدادی از دولت‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، با دستاویزهای مختلفی پابرهنه وسط ماجراهای مختلفی آمده‌اند که نه‌تنها دخلی به آنها نداشته است، بلکه به جهت اعمال سیاست‌های تفرقه‌افکنانه‌ای که علیه ایران اعمال کرده‌اند، خودشان از مسببین آن واقعه به شمار می‌رفتند. مقامات غربی در موضع‌گیری نسبت به رویدادهای مختلف در ایران، همواره خود را در جایگاه شاکی قرار داده و نسبت به احقاق حقوق مردم عارض شده‌اند، درحالیکه یکی از صندلی‌های وی‌آی‌پی ردیف اول متهمین تضییع حق مردم ایران، متعلق به آنها بوده است.

بایدن دم از باید و نباید می‌زند

حالا، یک بار دیگر در ماجرای درگذشت تلخ مرحوم «مهسا امینی»، روزهایی که احساسات مردم جریحه‌دار شده و گروهی از آنها برای بیان اعتراض خود به خیابان‌ها آمده بودند، دخالت دست‌های پنهان و آشکار بیگانگان باعث شد صدای اعتراض مردم عادی به جیغ‌های بنفش اغتشاش و ناامنی تبدیل شود؛ بیگانگانی که البته تشخیص دادن آنها بعد از تجربه چند نوبت اغتشاش در کشور چندان کار سختی هم نیست. این بار هم در همان روزهای ابتدایی، دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و انگلیس، شرایط را ملتهب کرد و باعث شد کمافی‌السابق اعتراضات در کشور به اغتشاش کشانده شود.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، کشوری که همیشه با سیاست‌های خود به مردم ایران ضربه زده است، شأن آن را ندارد که حتی ادعای حمایت از آشوبگران ایرانی را داشته باشد. «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا، جمعه گذشته (۲۲ مهر ماه) در جریان بازدید از کالج «ایروین وَلی» در ایالت کالیفرنیا، با مداخله آشکار در امور داخلی ایران، گفت: «ایران باید به خشونت علیه شهروندان خود که صرفاً به‌دنبال احقاق حقوق اولیه خود هستند، پایان دهد!» و اینگونه مردم را تشویق به ادامه اغتشاشات کرد که: «چیزی که در ایران بیدار شده، مرا متعجب کرده و فکر نمی‌کنم تا مدت‌های خیلی، خیلی طولانی ساکت شود!»

بایدن ماه گذشته نیز در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از اغتشاشات در ایران حمایت و اغتشاش‌گران را تهییج کرده بود. او همچنین پیشتر در بیانیه‌ای رسمی مقامات و نهادهای کشور را که در پی ایجاد امنیت و آرامش در شهرها هستند، تهدید کرد و گفت: «آمریکا همچنین، مقامات و نهادهای ایرانی را مانند پلیس امنیت اخلاقی را که مسئول اعمال خشونت برای سرکوب جامعه مدنی هستند، پاسخگو می‌کند. آمریکا این هفته هزینه‌های بیشتری برای عاملان خشونت علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز ایجاد خواهد کرد.»

بایدن برنده استندآپ کمدی سیاست است

فارغ از اینکه بایدن از چیزی به عنوان «اعتراضات مسالمت‌آمیز یک جامعه مدنی» یاد می‌کند که منجر به آتش زدن و سر بریدن مأموران نیروی انتظامی، تخریب اموال عمومی، آسیب به دارایی‌های مردم، مسدود کردن خیابان‌های اصلی و زخمی شدن و حتی جان‌باختن شماری از مردم شده است، اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، کشوری که همیشه با سیاست‌های خود به مردم ایران ضربه زده است، شأن آن را ندارد که حتی ادعای حمایت از آشوبگران ایرانی را داشته باشد.

اگر آمریکا و غرب نگران وضعیت اینترنت در ایران هستند، نگران تحریم و وضعیت بیماران ایران باشند که آمریکا دارو را تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد به دست آنها برسد. گرچه هیچ مقام و نهادی در دنیا اجازه مداخله در امور داخلی کشوری مستقل دیگری را ندارد، اما گاهی بحث دیگر بر سر مجاز یا غیرمجاز بودن نیست. هر چه باشد ادعای حمایت از مردم ایران برای بایدن، به عنوان رئیس‌جمهور کشوری که تحریم‌های اقتصادی آن سال‌های سال مردم ایران را در تنگنا قرار داده و تحریم‌های دارویی آن، بیماران بسیار به ویژه کسانی که به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا هستند را به سختی مضاعفی دچار کرده است، قطعاً و حتماً ادعایی است که اگر در استندآپ کمدی یا همان خنداننده شوی خودمان شرکت کند، رتبه اول را کسب خواهد کرد.

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر خارجه ایران نیز در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا درباره ادعاهای آمریکا درباره اینترنت آزاد و دخالت در امور داخلی ایران، بر این نکته تاکید کرد و گفت: «اگر آمریکا و غرب نگران وضعیت اینترنت در ایران هستند، نگران تحریم و وضعیت بیماران ایران باشند که آمریکا دارو را تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد به دست آنها برسد.»

نسخه‌پیچی از واشنگتن برای اغتشاشات تهران

مقامات آمریکایی در حالی دم از حمایت از «اعتراضات مسالمت‌آمیز» می‌زنند که بنا بر اطلاع موثقی که وزارت اطلاعات ایران از آن خبر داد، مقامات اطلاعاتی آمریکایی از آغاز اغتشاشات خیابانی، دستورالعمل مشروحی را برای تشدید ناامنی‌ها، به کارگزاران خود ابلاغ کرده‌اند. از جمله این دستورالعمل‌ها، فعالیت متمرکز شبکه‌های فارسی زبان خارجی بود که منابع مالی آنها بر همگان واضح است، به طوری که آنها در اقدامی هدایت شده، روند برنامه‌های عادی خود را تغییر داده و در بخش‌های خبری متفاوت، به جعل، دروغ و بزرگ‌نمایی برخی اتفاقات در ایران پرداختند.

مقامات آمریکا از طرفی به انحا مختلف از اغتشاش حمایت می‌کنند و از طرف دیگر با پیش کشیدن بحث تحریم‌هایی که در نهایت معیشت همه مردم را تحت فشار می‌گذارد، جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند. بی‌بی‌سی، ایران‌اینترنشنال و بسیاری رسانه‌های معلوم‌الحال دیگر، به وضوح مردم عادی را برای مبارزه با پلیس کشورشان آموزش دادند، آشوبگران را تهییج و تشجیع کردند و برای دنباله‌دار شدن و امنیتی شدن شرایط جامعه ایرانی هرآنچه در چنته داشتند، به کار بستند.

مانور رسانه‌های ضد ایرانی تنها اهرم فشار غرب برای تشدید التهابات نبوده و نیست. رئیس‌جمهور آمریکا از سویی با ادعای دیپلماسی نسبت به حوادث اخیر در ایران موضع‌گیری می‌کند و از سوی دیگر با تبادل پیام با تهران و اصرار بر مذاکره مستقیم، در پی آن است که دسترسی به توافق را دچار مشکل کند و تهران را با تحریم‌های دیگری مواجه سازد. مقامات آمریکا نیز از طرفی به انحا مختلف از اعتصاب و اغتشاش در ایران حمایت می‌کنند و از طرف دیگر با پیش کشیدن بحث تحریم‌هایی که در نهایت اقتصاد و معیشت همه مردم را تحت فشار خواهد گذاشت، جمهوری اسلامی را تهدید می‌کنند.

موج مکزیکی مقامات کاخ سفید برای اغتشاشات

البته بایدن تنها کسی نیست از کاخ سفید پا در کفش تهران و ایران کرده است؛ «آنتونی بلینکن» وزیر امورخارجه آمریکا نیز، آشکارا از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد و گفت که دولت بایدن به حمایت از آشوب‌ها ادامه خواهد داد. این مقام دولت بایدن خاطر نشان کرد که ما تحریم‌هایی را علیه پلیس امنیت اخلاق ایران، اعمال کرده‌ایم. شواهد حاکی از آن است که بلینکن به همراه وندی شرمن قائم مقام وزیر امور خارجه و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تمرکز خود را بر تداوم اغتشاشات در ایران گذاشته‌اند.

همچنین «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که تمرکز دولت بایدن بر آشوب‌ها در ایران است. وی با بیان اینکه در حال حاضر مذاکرات لغو تحریم‌ها، تمرکز آمریکا نیست؛ می‌گوید: «تمرکز کنونی ما بر شجاعت قابل توجهی است که ایرانیان از طریق اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از حقوق اساسی خود نشان می‌دهند. تمرکز کنونی ما حمایت و کمک به آنان است».

«کارین ژان پی‌یر» سخنگوی کاخ سفید نیز در نشستی با خبرنگاران تاکید کرد که دولت بایدن چندین بار حمایت خود را اعلام کرده است و به حمایتش ادامه خواهد داد. او رسماً اعلام کرد که دولت بایدن تحریم‌هایی را در به بهانه این ناآرامی‌ها علیه ایران اعمال خواهد کرد.

کارنامه دخالت‌های سیاه کاخ سفید در وقایع ایران

البته آنچه در رابطه با اغتشاشات اخیر و حمایت مقامات آمریکایی از آن در حال وقوع است، اولین بار نیست که غرب در امور داخلی ایران مداخله می‌کند و بر مسیر برقراری امنیت در کشور سنگ می‌اندازد. حوادث سال ۸۸ نمونه مشابهی از این دست دخالت‌ها به شمار می‌رود؛ دخالتی به تهییج زبانی ختم نشد و با تزریق منابع مالی همراه بود.

دولت اوباما در سال‌های بعد از انتخابات ۸۸ ایران، با صرف ده‌ها میلیون دلار بیش از پنج هزار نفر از مخالفان تهران را در سراسر دنیا آموزش داد. «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه سابق آمریکا در کتاب «انتخاب‌های سخت» می‌نویسد: «دولت اوباما در سال‌های بعد از انتخابات ۸۸ ایران، با صرف ده‌ها میلیون دلار بیش از پنج هزار نفر از مخالفان تهران را در سراسر دنیا آموزش داد.» و می‌گوید: «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌کرد و با مداخله‌ای فوری توانست از توقف توئیتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توئیتر تعطیل می‌شد تظاهرات‌کنندگان یکی از ابزارهای مهمشان برای ارتباط را از دست می‌دادند.»

بایدن نیز که از مقامات زمان ریاست‌جمهوری اوباما بود، در یک مصاحبه در پاسخ به این سوال که مقامات فعلی آمریکا می‌گویند دولت اوباما-بایدن از اغتشاشات ۸۸ حمایت نکرد، تاکید می‌کند: «البته که ما از معترضان جنبش سبز (فتنه ۸۸) حمایت کردیم.»

حمایت‌های پشت پرده دولت‌های آمریکا از آشوب و ناامنی در ایران و تلاش آنها برای اقدام علیه امنیت جمهوری اسلامی موضوعی است که بر کسی پوشیده نمانده است. نکته قابل توجه آن است که این دخالت‌ها منحصر به اعتراضات در ایران می‌شود. رهبر انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود درباره اغتشاشات در ایران تاکید کردند: «در دنیا، اغتشاش‌های زیادی به‌وجود می‌آید و در اروپا و به خصوص فرانسه و پاریس هر چند وقت یک‌بار اغتشاش مفصلی به‌وجود می‌آید اما آیا تاکنون شده است که رئیس‌جمهور آمریکا مجلس نمایندگان آمریکا از اغتشاشگران حمایت کنند و بیانیه بدهند؟»