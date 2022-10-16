به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که ۶ هفته نخست خود را با «رضا پرکاس» آغاز کرد و نتایج ضعیفی را به دست آورد که در نهایت بعد از ۶ هفته، هدایت نفتی‌ها به «فیروز کریمی» سرمربی قدیمی فوتبال ایران سپرده شد تا شاید شاهکاری را خلق کند و نفت آبادان را از این وضعیت نجات دهد.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از همان روزهای نخست و در فصل نقل و انتقالات نشان داد که باید برای سقوط نکردن بجنگند تا رتبه‌های خوب چون این تیم علاوه بر اینکه مهره‌های خود را از دست داد، هیچ بازیکن شاخصی را جذب نکرد و با دستان خالی وارد لیگ برتر شد.

کریمی هم با آمدنش کاری از پیش نبرد. او در هفته اول یک امتیاز از مس رفسنجان گرفت تا امید را در دل هواداران صنعت نفت روشن کند ولی در هفته هشتم به ملوان بندر انزلی که آن زمان قعرنشین لیگ برتر بود، باخت و جای این تیم در قعر را گرفت.

نفت با هدایت کریمی بعد از آن هم در خانه به سپاهان باخت تا نشان دهد برای تیم شدن باید کاری فراتر از تعویض مربی از خود نشان دهد. اکنون کریمی از سه بازی و ۹ امتیاز ممکن تنها یک امتیاز کسب کرد، هر چند این مربی به جای تمرکز روی تیمش با حضور در برنامه‌های تلویزیونی برای سرمربیان تیم ملی نسخه شفابخش می‌پیچید و برای دفاع راست تیم ملی بازیکن معرفی کند در حالی دفاع راست صنعت نفت آبادان تبدیل به تونل حریفان برای گلزنی شده است.

پرکاس از ۶ بازی چهار امتیاز گرفت یعنی میانگین ۱.۵ امتیاز در هر بازی ولی کریمی از سه بازی یک امتیاز کسب کرده و تا همین جای کار عملکرد پرکاس سرمربی اخراج شده صنعت نفت از کریمی بهتر است.

صنعت نفت آبادان، تیم قعرنشین لیگ برتر باید پنجشنبه این هفته به کرمان برود و با تیم مس کرمان پیکار کند؛ تیمی که خودش تنها یک امتیاز از صنعت نفت بیشتر گرفته است و نفت می‌تواند با پیروزی در برابر آن از قعر جدول فرار کند.