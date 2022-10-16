صادرات خدمات فنی مهندسی با پالایشگاه سازی در خارج از کشور

مصطفی نخعی، نماینده مردم سربیشه و نهبندان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهر بیان کرد: پالایشگاه‌های فرا سرزمینی در بحث دیپلماسی انرژی می‌تواند برای کشور اثر بخش باشد منتها ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که تأمین سرمایه ساخت و تجهیز این پالایشگاها در کشورهای دیگر چگونه انجام می‌شود.سوال اساسی اینجاست اگر قرار به احداث پالایشگاه در کشوری دیگری است و ما توان تأمین این سرمایه را داریم، چه از طریق منابع داخلی و چه فاینانس خارجی چرا این سرمایه برای احداث پالایشگاه در داخل هزینه نمی‌شود؟

وی در پاسخ به این سوال که آیا توان فنی و خدمات مهندسی ایران می‌تواند به کشورهایی که فاقد این توانایی برای به روز رسانی پالایشگاه‌ها هستند، قابل توجه است یا نه نیز گفت: اینکه ایران به دلیل داشتن توان فنی و مهندسی بتواند در کشورهای نفت خیز که فادق این توان هستند سرمایه گذاری و این دانش را صادر کنند بسیار عالی و از همه جهت مورد حمایت است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اظهار کرد: اینکه ما توان فنی برای اورهال، تکمیل و بازسازی پالایشگاه‌های سایر کشورها چون ونزوئلا که منابع نفتی زیاد و قابل توجهی هم دارد، عالی است، این یعنی صدور فنی و مهندسی در حوزه نفت و این متفاوت از ساخت و تجهیز پالایشگاه است، ابهام موجود در بحث ساخت پالایشگاه در کشورهای دیگر است، یعنی این میزان سرمایه وجود دارد باید در کشور برای این منظور هزینه شود، چرا که ما چیزی کمتر از ۵۰ درصد از نفت خام خود را پالایش و بقیه را صادر می‌کنیم در حالی که به فرآورده‌های نفتی بیشتری نیاز داریم وباید ظرفیت پالایش بیشتری را ایجاد کنیم.

وی افزود: به دلیل کمبود فراورده‌های نفتی برای تأمین نیاز داخل، مجبور به واردات شدیم، یعنی اکنون با نوعی موازنه منفی موجه ایم، به گونه‌ای که در تابستانی که گذشت زمزمه‌های واردات بنزین و گاز درازای صادرات نفت کوره به گوش رسید که هر چند ناچیز بود اما شد! در واقع به اسم سوآپ بنزین و گاز وارد شد در حالی که کشور ما نیازی نه تنها به وارات نیاز ندارد بلکه توان تولید مازاد و صادرات را نیز دارد.

نخعی متذکر شد: ما ظرفیت پالایش مواد خام زیرزمینی یعنی نفت و گاز را داریم، که متأسفانه به آن توجه نشد. در دولت گذشته این دولت به ساخت پالایشگاه علاقه‌ای نداشت و این طرح روی زمین ماند و اگر هم قرار به سرمایه گذاری در این بخش است باید ابتدا در داخل این مهم انجام شود.

وی در پایان ابراز کرد: بخش دیگر این طرح هم مربوط به صادرات دانش است که با توجه به مهندسان خلاق و توانمندی که داخل داریم می‌توانیم توان فنی و مهندسی که در بخش نفت داریم و طی سال‌های تحریم این توان به کمک کشور برای کاهش هزینه‌های تحریم آمد را صادر کنیم و ما در مجلس با همه توان از این مساله حمایت می‌کنیم. چرا که هم سبب برقراری ارتباط‌های مؤثر بین المللی و منطقه‌ای شده و هم با حمایت از این دانشمندان جوان و خلاق مانع مهاجرت آنها می‌شویم.