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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵

برنامه پیکارهای وزنه‌برداران ایران در آخرین روز قهرمانی آسیا

برنامه پیکارهای وزنه‌برداران ایران در آخرین روز قهرمانی آسیا

تیم ملی وزنه برداری ایران در آخرین روز مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا چهار نماینده در بخش مردان و یک نماینده در بخش زنان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا که در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است، امروز امیر عزیزی، رسول معتمدی، محسن دادرس و علی داودی به روی تخته خواهند رفت. همچنین فاطمه یوسفی ملی پوش تیم بانوان ایران هم در گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم به مصاف حریفان می‌رود.

بر این اساس برنامه مصاف وزنه برداران کشورمان در آخرین روز مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

*رسول معتمدی و امیر عزیزی در گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم (ساعت ۱۰:۳۰)

معتمدی با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم و امیر عزیزی با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم به ترتیب در رده‌های اول و سوم استارت لیست قرار دارند.

*فاطمه یوسفی در گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم (ساعت ۱۳:۰۰)

یوسفی با رکورد ورودی ۲۳۰ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.

*علی داوودی و محسن دادرس در گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم (ساعت ۱۵:۳۰)

دادرس با رکورد ورودی ۴۲۰ کیلوگرم و داوودی با رکورد ورودی ۴۰۰ به ترتیب در استارت لیست بعد از گور میناسیان ارمنستانی که با دو بنده بحرین وزنه می‌زند و رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم را داده است در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

کد مطلب 5609760

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