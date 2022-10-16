به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا که در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است، امروز امیر عزیزی، رسول معتمدی، محسن دادرس و علی داودی به روی تخته خواهند رفت. همچنین فاطمه یوسفی ملی پوش تیم بانوان ایران هم در گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم به مصاف حریفان می‌رود.

بر این اساس برنامه مصاف وزنه برداران کشورمان در آخرین روز مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

*رسول معتمدی و امیر عزیزی در گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم (ساعت ۱۰:۳۰)

معتمدی با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم و امیر عزیزی با رکورد ورودی ۳۸۰ کیلوگرم به ترتیب در رده‌های اول و سوم استارت لیست قرار دارند.

*فاطمه یوسفی در گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم (ساعت ۱۳:۰۰)

یوسفی با رکورد ورودی ۲۳۰ کیلوگرم در استارت لیست پنجم است.

*علی داوودی و محسن دادرس در گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم (ساعت ۱۵:۳۰)

دادرس با رکورد ورودی ۴۲۰ کیلوگرم و داوودی با رکورد ورودی ۴۰۰ به ترتیب در استارت لیست بعد از گور میناسیان ارمنستانی که با دو بنده بحرین وزنه می‌زند و رکورد ورودی ۴۴۰ کیلوگرم را داده است در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.