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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴

هراتی مطرح کرد؛

ارسال اقلام آموزشی برای نابینایان کتابخانه‌های عمومی کشور

ارسال اقلام آموزشی برای نابینایان کتابخانه‌های عمومی کشور

معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: در راستای توسعه خدمات کتابخانه‌ای نابینایان مجموعه اقلام آموزی به این کتابخانه‌ها ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هراتی، معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتاب‌خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور با بیان اینکه افراد نابینا و کم‌بینا همانند سایر اقشار جامعه، بخشی از مخاطبان کتابخانه‌های عمومی هستند، گفت: در حال حاضر، بخش خدمات نابینایان در بیش از ۶۰ باب کتابخانه عمومی ایجاد شده و تمامی افراد نابینا و کم‌بینا می‌توانند از خدمات ویژه کتابخانه‌های عمومی مانند امانت کتب و نشریات بریل، کتاب‌های گویا، اطلاع‌یابی از درگاه‌های مجازی، دوره‌های آموزشی و نشست‌ها، جلسات علمی و نیز فعالیت‌های فرهنگی استفاده کنند.

هراتی، با تأکید بر اینکه تأمین کتب و منابع اطلاعاتی ویژه گروه‌های خاص از جمله نابینایان، همواره از اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده، افزود: در راستای توسعه خدمات کتابخانه‌ای نابینایان بویژه برای اعضای کودک و نوجوان، مجموعه‌ای از اقلام آموزشی، کمک آموزشی و سرگرمی متناسب با نیازها تهیه و در اختیار کتابخانه‌های عمومی که دارای بخش نابینایان هستند، قرار گرفته است.

محمدرضا هراتی گفت: با بررسی‌های انجام شده و تعامل با شرکت‌های تولیدکننده اقلام مذکور در حوزه نابینایان، فهرستی از لوازم آموزشی، کمک آموزشی مورد نیاز انتخاب شده و بخشی از آن‌ها شامل، جعبه بریل آموزی، لوح‌های ۲۷ خط و ۱۰ خط بریل، بازی دومینوی چوبی، بازی تانگو، بازی منچ پشت چوبی، بازی کریدو، تقارن مرکزی، اتلو و… خریداری شده که در روزهای آتی در اختیار بخش‌های نابینایان در کتابخانه های عمومی قرار خواهد گرفت تا ضمن توسعه خدمات به اقشار نابینا و کم‌بینا، زمینه ارتقا آموزشی و فرهنگی این دسته از عزیزان در کتابخانه‌های عمومی کشور فراهم شود.

کد مطلب 5609834

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