هیچ فشاری از سازمان امور مالیاتی به شرکت ها وارد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شادا، محمدتقی پاکدامن، معاون دفتر درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان امور مالیاتی به کارخانجات و شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو برای اخذ مالیات فشار می‌آورد، اظهار کرد: هیچگونه فشاری از سوی سازمان امور مالیاتی بر شرکت‌ها وارد نشده است و در یک سال اخیر هیچ تغییر جدیدی نیز در قوانین مربوط به اخذ مالیات نداشته‌ایم.

وی افزود: ما نه تنها از شرکت‌ها و کارخانجات قطعه‌سازی بلکه از همه شرکت‌ها می‌خواهیم که اظهارنامه بدهند و اینکه شخص یا شرکت و یا انجمنی اعلام کند که سازمان امور مالیاتی به ما فشار می‌آورد، باید مشخص کند منظورش از فشار سازمان چیست؟ آیا منظورش قانون پایانه‌های فروشگاهی است یا موارد دیگری مدنظرشان است؟

معاون دفتر درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به سمت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌رود، اضافه کرد: اگر منظورشان از فشار، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد که قانون است و باید اجرا شود و اتفاقاً تأخیر هم دارد و باید هرچه سریع‌تر اجرا شود.

پاکدامن در پاسخ به این شبهه که اشخاص و شرکت‌هایی اعلام کرده‌اند که «وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند، نباید فروشی داشته باشند»، توضیح داد: این موضوع نص صریح ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که صراحتاً اعلام می‌کند که اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که فروش دارند باید صورتحساب صادر کنند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قرادادها و سایر اسناد درج کرده و فهرست معاملات را به سازمان ارائه کنند.

وی تأکید کرد: این قانون است و اگر این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه می‌شوند و عدم درج صورتحساب‌ها جریمه خواهد داشت، بنابراین این موضوع، نص صریح قانون است و از سال‌های پیش هم وجود داشته است.

به گزارش شادا، اخیراً رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور ادعا کرده است که همزمان با الزام قطعه سازان به درج استاندارد تعیین شده روی کالا، سازمان امور مالیاتی هم به این کارخانجات و شرکت‌ها برای اخذ مالیات فشار آورده و اعلام شده که واحدهایی که دارای کد اقتصادی نیستند، نباید فروشی داشته باشند.

در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آمده است: "اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲ درصد) مبلغ مورد معامله می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱ درصد) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده، می‌شود. "