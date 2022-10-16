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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۵

روایتی از تجمع دانشگاه تهران/ دانشجویان معترض حاضر به صحبت نشدند

روایتی از تجمع دانشگاه تهران/ دانشجویان معترض حاضر به صحبت نشدند

دانشجویان معترض دانشگاه تهران در تجمع روز گذشته دانشگاه تهران با وجود دعوت نماینده بسیج این دانشگاه برای گفتگو، حاضر به صحبت نشدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج دانشگاه تهران، در ادامه فراخوان‌های ضد انقلاب برای ملتهب کردن فضای دانشگاه‌ها تجمعاتی در روز شنبه ۲۳ مهر در دانشگاه تهران برگزار شد.

دانشجویان بسیجی با شعارهایی مانند «آزادی اندیشه با توهین نمیشه»، «چه دانشجو، چه اشرار برخورد با تبه کار»، «چاره این مسئله گفتگو، گفتگو»، از دانشجویان معترض درخواست می‌کردند که درباره مسائل و مشکلات خود صحبت کنند تا در یک فضای آرام و به دور از تنش و ناآرامی مسائل و مشکلات حل شود و تنها راه برون رفت از این مشکلات و اعتراض‌ها را گفتگو عنوان می‌کردند.

به طوری که حتی نماینده بسیج دانشجویی در چهارراه دانشگاه از افراد معترض برای گفتگو دعوت کرد اما متأسفانه این دانشجویان حاضر به صحبت نشدند و رفتارهای زننده و توهین آمیز از خود نشان دادند.

«نه سازش نه سکوت تعامل تعامل»، «نقشه جنگ داخلی می‌کشند یه ذره تاریخ بخونین خواهشا» و «تحریم می خوای یا تجزیه؟ دستت توی دست کیه؟» نیز برخی شعارهای دیگر در تجمع دانشگاه تهران بود. 

کد مطلب 5609891

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    نظرات

    • IR ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
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      پاسخ
      بایدگفتگوکرد اما بی دروغ

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